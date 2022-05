Indiaas meisje doet aangifte van verkrachting, maar wordt ook op politiekantoor verkracht

In India is een politiecommissaris gearresteerd nadat hij beschuldigd werd van verkrachting van een dertienjarig meisje. Het kind was naar het politiebureau gegaan om een klacht in te dienen nadat ze slachtoffer werd van een groepsverkrachting.

De hoofdinspecteur in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh en 29 ambtenaren die op het moment van de aangifte aanwezig waren, zijn momenteel uit hun functie ontheven. Nog vier andere mensen en de tante van het slachtoffer zijn ook gearresteerd. Het Indiase meisje behoort tot de Dalit-gemeenschap, een groep of kaste onderaan de maatschappij die nog steeds gemarginaliseerd en misbruikt wordt door de hogere kasten en geconfronteerd wordt met onverschilligheid van de politie.

India staat op vlak van seksueel geweld onder verscherpt internationaal toezicht na een groepsverkrachting van een studente op een bus in New Delhi in 2012 die fataal afliep. Toch blijft het aantal (groeps)verkrachtingen in het land hoog: volgens de laatste gegevens worden jaarlijks nog zowat 28.000 verkrachtingen in het lan gemeld, al zijn die cijfers nog maar een fractie van het werkelijke aantal.