Indiase abortuspillen als oplossing voor mogelijk abortusverbod

Steeds meer Amerikaanse vrouwen zoeken toevlucht in Indiase abortuspillen na het nieuws dat het Hooggerechtshof het bekende Roe v. Wade-arrest ongedaan wilt maken.

Aid Access, een Amerikaanse organisatie die abortuspillen per post opstuurt, registreerde deze week een opvallende stijging in het aantal aanvragen voor de pillen. Ze zijn immers een makkelijke en relatief veilige manier om thuis zelf een ongewenste zwangerschap ongedaan te maken. Al moeten de abortuspillen soms wel een omweg maken via India om tot bij de ontvanger in de VS te geraken. Verschillende staten hebben de toegang tot abortus al sterk beperkt. En als het Hooggerechtshof in juni het Roe v. Wade-arrest, dat abortus nu nog op federaal niveau beschermt, ongedaan maakt, zullen vele staten de procedure wellicht volledig verbieden. Door de pillen naar de patiënt zelf te sturen, kunnen dit soort verboden omzeild worden.

Buitenlandse dokters

In twintig Amerikaanse staten is het toegestaan om abortuspillen te verdelen door telegezondheidszorg. Patiënten hebben in dat geval een online bezoek bij de dokter die hen dan een voorschrift geeft om de pillen bij de plaatselijke apotheek af te halen. Een andere mogelijkheid is om de voorgeschreven abortuspillen bij organisaties zoals Aid Access te bestellen, die ze dan per post opstuurt.

Maar die optie is er niet in elke staat. 26 staten hebben bijvoorbeeld beperkingen opgelegd en 19 ervan verbieden het zelfs om de pillen online aan te kopen. Om er toch voor te zorgen dat de abortuspillen tot bij de patiënten geraken, heeft Aid Access een omweg gevonden. De organisatie werkt samen met dokters in Europa die de voorschriften opstellen. Die voorschriften komen op hun beurt terecht bij een apotheek in India, van waaruit de pillen worden opgestuurd naar de patiënt in de VS. Het nadeel hierbij is wel dat het soms drie weken kan duren vooraleer de abortuspillen aankomen.

Helemaal legaal zijn deze praktijken niet, maar de Amerikaanse overheidsinstanties hebben al toegegeven dat ze geen effectieve manier hebben om de buitenlandse dokters en apotheken te controleren.

Verdriedubbeling van aantal aanvragen

De vraag naar de abortuspil blijkt ook enorm te stijgen. Het onderbreken van de zwangerschap door middel van medicatie, zoals een pil, werd onlangs zelfs de meest gebruikte methode. In 2020 zouden bijvoorbeeld 54% van alle abortussen op die manier uitgevoerd zijn. Dat blijkt uit de voorlopige bevindingen van het Guttmacher Instituut in New York.

Christie Pitney, ceo van de organisatie Forward Midwifery die samenwerkt met Aid Access, zag het aantal aanvragen voor zowel abortuspillen, als informatie over het gebruik ervan, verdriedubbelen sinds de lek van het Hof. ‘Het zijn absurd hoge cijfers’, zegt Pitney. Terwijl de website van Aid Access op maandag nog net iets meer dan duizend bezoekers mocht verwelkomen, steeg dat aantal op dinsdag plots tot meer dan 38.000 bezoekers.

De abortuspil is nu eenmaal een vrij makkelijke manier om een ongewenste zwangerschap af te breken. Je kan de pil gewoon thuis innemen en binnen enkele uren is de baarmoeder leeggemaakt. Dat proces wordt ook wel vruchtafdrijving genoemd.

Hulp van alle kanten

Naast de verschillende staten die restricties opleggen, wordt abortus steeds minder betaalbaar omdat het niet terugbetaald mag worden door de ziekteverzekering. Om abortus toch mogelijk te maken, zetten tal van organisaties zich in om ongewenst zwangere vrouwen te helpen.

Ook op socialemediaplatformen zoals Twitter komt er hulp van alle kanten. Heel wat mensen bieden bijvoorbeeld aan om zelf de pillen aan te kopen voor vrouwen die een abortus willen. Anderen verspreiden links of informatie over het online aankopen van de abortuspillen via India. Zo liet iemand weten dat ze niet alleen bereid was om de pillen aan te kopen, maar ook om te betalen voor de abortus en de vlucht ernaartoe als het te laat zou zijn voor een pil.