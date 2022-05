Belgische webshops winnen terrein

Belgische webshops slagen er steeds beter in om te concurreren met internationale giganten, blijkt uit cijfers van BeCommerce.

In de top 100 van webshops met de beste digitale performantie staan dit jaar opnieuw meer webwinkels met een Belgisch DNA. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst die sectorfederatie BeCommerce opstelt. Belgische websites slagen er steeds beter in de concurrentie aan te gaan met de Amazons en Zalando’s van deze wereld.

‘Dat toont aan dat ze technisch even performant zijn en de techniek achter het webwinkelen beter gaan beheersen’, zegt Sofie Geeroms van BeCommerce. De Belgische e-commerce is dus zijn achterstand aan het inlopen. België sprong relatief laat op de kar, maar slaagt er geleidelijk aan steeds beter in de klanten te verleiden. Van de 125 webshops met de grootste digitale voetafdruk, zijn er nu 44 Belgisch, iets meer dan bij de vorige editie. Op termijn moet het aantal kunnen groeien tot 60 of 70, zegt Geeroms.

De ranglijst van BeCommerce meet niet de omzet die de webwinkels halen, maar de digitale voetafdruk, die aan de hand van acht parameters bepaald wordt. Het gaat onder andere over het aantal bezoekers en de mate waarin ze opduiken in de zoekresultaten. Ondanks de oprukkende Belgische webshops, blijft de dominantie van de grote internationale spelers overweldigend. Facebook prijkt op de eerste plaats, en pas op plaats 30 is de eerste Belgische webshop te vinden. Dat is de shop van hln.be. ‘Er gaat natuurlijk tijd over, maar er wordt terrein veroverd ten opzichte van de klassieke webwinkels zoals Bol.com, Coolblue of Amazon’, zegt Geeroms.

Aantrekkelijke markt

De lijst wordt in grote mate bepaald door de zogenaamde Generation Z, stelt Geeroms. Dat verklaart de schijnbare paradox dat een website voor analoge vinylplaten zoals Discogs hoog scoort. Een ander voorbeeld van die hybride wereld is de manier waarop jongeren online papieren boeken bespreken. Op Tiktok is bijvoorbeeld de hashtag #booktok heel populair. Geeroms: ‘De boeken worden op papier gelezen, maar online gekocht.’ Standaard Boekhandel speelt daar bijvoorbeeld op in door op zijn website een sectie te wijden aan boeken die ‘bekend zijn van Tiktok’. Dankzij e-commerce kennen analoge producten een digitale revival. ‘Dat toont nog maar eens de kracht van e-commerce’, zegt Geeroms.

België is nog steeds een groeimarkt voor webshops, zegt ze. Door de achterstand ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland is er nog veel ruimte voor groei. Belgische consumenten geven 12 miljard euro uit op webshops, Nederlanders spenderen bijna het dubbele, hoewel de bevolking anderhalf keer zo groot is. ‘Veel webshops zien België daarom als een aantrekkelijke markt’.

Ze signaleert ook de snelle opkomst van spelers uit Oost-Europa. De webshop voor tweedehandskleding Vinted is bekend. Maar ook de Poolse online supermarkt Allegro.pl is populair. De ranglijst van BeCommerce heeft alleen betrekking op websites waar iets gekocht kan worden en die met een digitaal ‘winkelkarretje’ zijn uitgerust.