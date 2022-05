Alles wat de oorlog in Oekraïne geopolitiek verandert, voelen ze hier in Kirkenes het eerst

Buitenlandjournalist Kasper Goethals reisde vorige week naar Kirkenes, een klein stadje helemaal in het noorden van Noorwegen, aan de grens met Rusland. Er wonen amper 3.500 mensen maar het is zo belangrijk dat de Amerikanen, Chinezen, Russen en wij Europeanen het nauwlettend in de gaten houden. Kirkenes stelt zich nu al de vraag die heel Europa zich in de toekomst zal moeten stellen: hoe gaan we – door de oorlog in Oekraïne - samenleven met de Russen?