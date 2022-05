Turkse journaliste opgepakt wegens ‘racistische’ kortfilm over Syrische vluchtelingen

De publieke opinie in Turkije is sinds begin deze week verdeeld na de arrestatie van journaliste Hande Karacasu, omdat ze een kortfilm produceerde over de ‘uit de hand gelopen vluchtelingenstroom in Turkije’. ‘Dit is geen racisme’, reageren de Turken die haar steunen. Maar tegelijkertijd worden steeds meer vluchtelingen in Turkije geconfronteerd met fysiek geweld.

‘De oorlog in Syrië is voorbij, maar er zijn nog steeds acht miljoen Syriërs in Turkije. 78 procent van hen zegt niet meer te willen terugkeren. Eén Syrische vrouw krijgt gemiddeld 5,3 kinderen. Dat betekent dat er over twintig jaar 15 miljoen Syriërs in dit land zullen zijn’, zegt journaliste Hande Karacasu op het einde van de door haar geproduceerde kortfilm Sessiz istila (Stille invasie) over de toekomst van Turkije.

In de film wil een Turkse jongen dokter worden, maar in het jaar 2043 hebben Arabieren Turkije in handen. De officiële taal is Arabisch en de gouverneur van Istanbul is ook een Arabier. Op het einde van de film komt ze zelf aan het woord. ‘Er is een demografische onderdrukking’, is haar belangrijkste boodschap.

Hande Karacasu werd op 3 mei gearresteerd wegens het aanzetten tot haat. ‘Hande Karacasu heeft de informatie over asielzoekers gemanipuleerd. De feiten in de video zijn verdraaid’, reageerde de politie in een verklaring. Volgens de officiële cijfers zijn er zo’n 3,4 Syrische vluchtelingen in Turkije. Intussen zou de politie Karacasu terug vrijgelaten hebben.

De film, die in enkele dagen tijd bijna drie miljoen keer werd bekeken, leidde tot een golf van racistische reacties op sociale media. ‘Dit is de Modabuurt in Istanbul, maar ik zie geen enkele Turk’, schrijft iemand bij een video die hij maakte van een groep – vermoedelijk vluchtelingen – die danst tijdens het Suikerfeest. Onder de hashtag #SessisIstila verschijnen nu dagelijks verschillende berichten zoals ‘tegen een ongecontroleerde vluchtelingenstroom zijn, is geen racisme’.

Rellen

Tijdens het Suikerfeest op 2 mei werden drie Arabische kinderen aangevallen in Istanbul, terwijl ze op een taxi stonden te wachten. De belagers zouden de kinderen ook hebben gezegd dat ze terug moesten naar Saudi-Arabië.

Sinds het Suikerfeest doken op sociale media meerdere beelden op waarop te zien is dat niet-autochtone Turken het einde van de Ramadan vieren. Daarnaast zijn er ook filmpjes te zien waarop vrouwen stiekem worden gefilmd – een fenomeen dat al langer door Turkse vrouwen wordt aangekaart. Wanneer Turken vragen de beelden van de vrouwen te verwijderen, ontstaat er conflict. Bij de beelden worden zaken geschreven als ‘iedereen die niet toegeeft dat dit een duidelijke demografische invasie is, is een verrader’.

‘De sfeer is echt gespannen, de mensen zijn boos’, reageert de Turkse journalist Ragip Soylu op Twitter. ‘Turkije is een deprimerende plaats aan het worden. Beelden waarop vluchtelingen te zien zijn, worden overrompeld met anti-vluchteling-boodschappen. Het is nu populair om zulke video’s te posten en er ‘ik ben de enige Turk hier’ bij te zetten.’

Er zijn veel incidenten waarbij Syriërs, Afghanen en Pakistanen ook misdrijven hebben gepleegd, waaronder diefstal, moord en verkrachting, gaat Soylu verder. ‘Maar haatmisdrijven zijn van een ander niveau.’

Tijdelijke bescherming

66 procent van de Turkse bevolking wil dat de vluchtelingen gerepatrieerd worden. Daarop kondigde president Erdogan (AKP) begin deze week aan dat hij zal zorgen voor de ‘vrijwillige’ terugkeer van één miljoen Syrische vluchtelingen.

Turkije, dat momenteel de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld herbergt, speelt een belangrijke rol bij het reguleren van illegale migratie naar de Europese Unie.

De Syriërs in Turkije worden niet erkend als vluchtelingen, maar staan onder ‘tijdelijke bescherming’. 50.000 van hen leven in vluchtelingenkampen. De meerderheid is over heel Turkije verspreid.

Volgens de officiële cijfers zijn er behalve Syrische vluchtelingen ook 129.200 Afghanen, van wie 125.000 asielzoekers en 4.200 vluchtelingen, 167.325 Irakezen, van wie 162.700 asielzoekers en 4.565 vluchtelingen, en 24.300 Iraanse asielzoekers.