Rusland probeert het Westen alweer te jennen met militaire oefening

Tijdens een militaire oefening heeft Rusland woensdag ‘elektronische lanceringen’ van Iskander-raketten gesimuleerd. Die raketten kunnen uitgerust worden met kernkoppen. Een nieuwe stap in de propagandaoorlog.

In Kaliningrad, een Russische exclave geklemd tussen Polen en Litouwen, vond woensdag een oefening plaats van het Russische leger. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld.

Volgens persagentschap AFP simuleerde het leger aanvallen met Iskander-raketten op militaire doelen en luchthavens van ‘ingebeelde vijanden’. Iskanders zijn ballistische raketten met een bereik van 500 kilometer. Ze zijn in staat om projectielen aan snelheden tussen de 4.000 en 9.000 kilometer per uur af te vuren op zo’n 50 kilometer hoogte, en kunnen uitgerust worden met kernkoppen. Rusland zegt dat het momenteel al Iskanders inzet voor conventioneel gebruik aan zijn grens met Oekraïne.

In deel twee van de oefening trainden militairen op vergeldingsacties. Troepen verplaatsten zich toen op zo’n manier dat ze maximaal vergeldingsacties konden ontwijken. Zeker 100 militairen namen deel.

Lancering van een Iskander-raket. Foto: ap

Zoveelste dreigement

Sinds de inval in Oekraïne trok Rusland al verschillende keren de nucleaire kaart. Vaak wordt daarvoor Poetinvertrouweling en oud-president Dimitri Medvedev opgetrommeld.

Zo dreigde hij al om meer kernwapens te installeren in Kaliningrad toen Zweden en Finland te kennen gaven dat ze geïnteresseerd waren in Navo-lidmaatschap. De Baltische landen waren niet onder de indruk, want het gebied was al niet kernwapenvrij, meenden politici.

‘Nucleaire tsunami’

Bovendien pocht ook de Russische staatstelevisie graag mee over het nucleaire kunnen. Onlangs gaf het te kennen hoe snel Rusland nucleaire aanvallen kan uitvoeren op Europese hoofdsteden. ‘Berlijn: 106 seconden. Parijs: 200 seconden. Londen: 202 seconden’, zo leerde een kaart. In dat geval ging het om Sarmatraketten, opnieuw vanuit Kaliningrad.

In een ander fragment op de Russische staatstelevisie legt een nieuwsanker uit hoe een ‘Poseidon nucleaire onderwaterdrone’ Groot-Brittannië kan wegspoelen. Een ontploffing in de Atlantische oceaan zou dan een gigantische – en radioactieve – tsunami veroorzaken, beweren de Russen. ‘Onrealistisch’, reageerden westerse experts. Volgens hen was het ook helemaal niet zeker of Rusland al een afgewerkte Poseidon in z’n arsenaal heeft.

Vlak na de inval bracht Rusland zijn nucleaire wapens ‘in paraatheid’. Volgens de Russische ‘nucleaire doctrine’ kunnen kernwapens worden ingezet wanneer Rusland er zelf door getroffen wordt, of wanneer het land ‘existentieel bedreigd’ wordt.