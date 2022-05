Leegstaand pand in drukke Gentse winkelstraat wordt nachtclub

De voormalige Fnac-winkel in de Gentse Veldstraat krijgt vanaf de Gentse Feesten een tweede leven. Het gebouw dat al drie jaar leegstaat, wordt een pop-upnachtclub, mogelijk tot het einde van het jaar. Eerst buigt de stad zich over een vergunning.

Fubar, het pop-upconcept van ondernemer Tim Joiris, zal dit jaar tijdens de Gentse Feesten niet neerstrijken in de voormalige Carrefour Express in de Hoogpoort. Dat pand werd onlangs verkocht en zal een Okay-supermarkt worden. ‘Daardoor moesten we op zoek gaan naar een nieuwe locatie’, vertelt Joiris. ‘Dat was geen makkelijke taak, want Fubar is intussen vrij populair geworden, waardoor de nieuwe locatie zeker groot genoeg moest zijn.’

Dat het leegstaande pand in de Veldstraat de nieuwe thuis zal worden, is best verrassend. ‘Ik droom al langer om iets te doen in de Veldstraat’, vertelde Joiris aan Het Nieuwsblad, maar de prijzen liggen er te hoog om een permanente club neer te poten. ‘Het pand is ideaal om er een nachtclub tijdelijk te lanceren. Het is een grotendeels betonnen, geluidsdichte bunker. Dat zie je vandaag niet zoveel meer. Op het gelijkvloers zal de dansvloer komen, in de kelder wordt er sanitair voorzien.’

Geluidshinder

Vastgoedbedrijf QRF, dat het pand in de Veldstraat bezit, heeft Fubar toestemming gegeven om voorlopig tot ergens in het najaar te blijven. Al is dat volgens Michel De Baets, Asset and Investment manager bij QRF, nog voorbarig. ‘Het lijkt realistischer dat Fubar zijn intrek zal nemen tot ongeveer eind oktober. Maar het kan ook al veel vroeger eindigen, dat zal hoofdzakelijk afhangen van de planning van de renovatiewerken. We zijn zelf heel enthousiast over het concept en we zijn blij dat we op deze manier de lokale horeca kunnen ondersteunen.’

Het vastgoedbedrijf zal binnenkort een contract tekenen met ‘een toonaangevende lifestyle-onderneming’ dat zich daar, na renovatiewerken, zal vestigen. Tot dan is er volgens De Baets tijd en ruimte om andere projecten op poten te zetten. ‘We zijn nog vroeg in onze samenwerking met Fubar, maar we hebben onder andere al garanties van de organisatie gekregen omtrent mogelijke overlast. We willen absoluut geen klachten, daarom willen we zeker garanties van Fubar op het vlak van geluidshinder en veiligheid. Het is zeker niet de bedoeling om een permanente discotheek van het gebouw te maken. De Veldstraat blijft in de eerste plaats een winkelstraat.’

Horecacoaches

De vraag blijft of het concept effectief zal mogen doorgaan. Eerst moet de Stad Gent de vergunning van het pop-upconcept nog goedkeuren. ‘Binnenkort komt er een beoordeling van onze horecacoaches of het project in lijn is met alle regels’, zegt Sofie Claeys, woordvoerster van bevoegd schepen Sofie Bracke. Joiris vertelde al dat zes uur ’s morgens het vaste einduur zal zijn van alle feestjes, zo zullen alle feestvierders zeker naar huis zijn als de winkels een paar uur later openen.

Alvorens zich over het project uit te spreken, wil het Gentse stadsbestuur eerst de evaluaties afwachten. Of Fubar zich wel degelijk in de Veldstraat mag vestigen, zal tegen begin juni ongeveer worden beslist. ‘De aanvraag voor het project is nog maar net binnen’, weet Claeys. ‘Eerst zullen onze horecacoaches het traject van het pop-upconcept grondig evalueren en eventueel bemiddelen tussen lokale bewoners en de eigenaar. Als zij groen licht geven, mag het project doorgaan.’

Volgens de woordvoerster is het voormalige Fnac-gebouw in ieder geval een leuke en originele locatie. ‘Het is mooi om te zien hoe de sector zo origineel uit de hoek blijft komen. Maar het is moeilijk om nog zo vroeg in het proces te oordelen of er veel overlast zal zijn voor buurtbewoners. Onze horecacoaches zijn altijd onze eerste contactpersonen om tot een goed oordeel te komen in zulke gevallen. Zij weten wat er reilt en zeilt en komen altijd tot een consensus met de bewoners en uitbaters.’