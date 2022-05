‘Dertigers’ was voorbij, maar nu komt er toch een nieuw seizoen met volledig nieuwe cast

Fans van de VRT-reeks Dertigers kunnen alvast beginnen aftellen. Midden mei starten de opnames van een nieuwe reeks met een gloednieuwe cast. Het seizoen zal dit keer gefilmd worden in de Brusselse Groene Gordel. ‘Er was massaal vraag naar een nieuwe reeks en we hebben de kijkers goed gehoord’, meent Lotte Vermeir, netmanager van Eén.

Nee, geen Veertigers als vervolg op de vier seizoenen Dertigers, zoals sommigen speculeerden. Wél een nieuw seizoen met een compleet andere cast en decor. ‘We maken hierin kennis met een volledig nieuwe vriendengroep, maar de verhalen blijven even herkenbaar’, verzekert netmanager van Eén, Lotte Vermeir.

Plot

Jonge dertigers Laura, Nele, Jonas, Ruben en Sami leerden elkaar kennen op de Chiro. Eerst als lid, nadien vormden ze samen de leiding. Al die activiteiten op zondagnamiddag en de verschillende kampen schepten een bijzonder sterke band. Ze kennen elkaar door en door. De Chiro maakte van de vriendengroep een hechte familie, en dat zijn ze nog steeds.

De mannen van de groep delen een passie: fietsen. Waarvoor ze elke zondag - kater of geen kater - verzamelen. Wat de motivatie ook mag wezen: de vriendschap, de fysieke uitdaging of de frisse pint achteraf op een terrasje. De hechte vrienden wonen allemaal in Vlaams-Brabant. De nieuwe reeks speelt zich af in de Groene Gordel rond Brussel, waar de groep vaak al fietsend - of nadien aperitievend op een terras - te vinden is.

Mijlpaal

De vrienden worstelen elk met de uitdagingen van hun generatie en de verwachtingen die bij de leeftijd horen. Ze voelen steeds meer druk vanuit hun omgeving. Dertig worden is een mijlpaal. Je wordt verondersteld om écht volwassen te worden: je te settelen, aan kinderen te beginnen, je carrière volop uit te bouwen, een eigen huis te kopen ... Dat kan motiverend werken, of net verstikkend. De vrienden gaan er elk op hun eigen manier mee om. En dat brengt soms verkeerde keuzes met zich mee.

De hoofdrollen worden vertolkt door Gilles Van Hecke, Emma Moortgat, Malik Mohammed, Sofie Joan Wouters, Issam Dakka, Roman Van Houtven en Idalie Samad. Hiermee kiest VRT opnieuw voor relatief onbekende acteurs. ‘Alles wordt anders en blijft tegelijk heel vertrouwd. Herkenbaarheid zal ook nu ons mantra blijven’, aldus Tom De Baerdemaeker, Managing Director Warner Bros.