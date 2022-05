Boeken lezen in ruil voor minder celstraf

In Bolivia heeft de overheid het programma Books behind bars gelanceerd. Dat moet gevangenen aanmoedigen om boeken te lezen in ruil voor een verminderde celstraf.

Een celstrafvermindering door boeken te lezen. Dat idee lanceerde de Boliviaanse regering in 47 gevangenissen doorheen het land met het initiatief Books behind bars. Zo hoopt de overheid niet alleen de geletterdheid onder de gedetineerden te verbeteren, maar ook hoop te bieden terwijl ze wachten op hun proces. De rechtsprocedures in Bolivia staan namelijk bekend om hun lange wachttijden, omdat de gevangenissen overvol zitten. De gevangenen kunnen hun vrijlating nu met enkele dagen of zelfs weken vervroegen door boeken te lezen.

De gevangenissen waar het initiatief al van start is gegaan, hebben vaak niet de financiële middelen om de opleiding of re-integratie van de gevangenen te betalen. Books behind bars zal hen daarin steunen.

Naast een betere educatie moet het programma ook een stimulans vormen voor de gevangenen in afwachting van hun proces. Dat is volgens Nadia Cruz, de ombudsvrouw van Bolivia, het voornaamste doel van Books behind bars. ‘Het is belangrijk omdat de strafvermindering relatief weinig is, in sommige gevallen gaat het om uren of dagen, afhankelijk van wat de raad beslist’, liet Cruz weten.

‘De tralies verdwijnen’

Tot nu toe zijn er al zeker 865 gevangenen die aan de hand van verschillende genres boeken hun lees- en schrijfvaardigheden verbeteren. Een van hen is Jaqueline, die dit jaar niet alleen al acht boeken heeft gelezen maar ook voor vier leestesten is geslaagd. ‘Het is heel moeilijk voor mensen als ons die geen inkomen hebben’, zegt Jaqueline. ‘Er zijn hier mensen die bijvoorbeeld net leren schrijven en lezen.’

Voor Mildred, een gedetineerde in de Obrajes-gevangenis voor vrouwen, bieden de boeken vooral een ontsnapping aan de gevangenismuren. ‘Als ik lees, ben ik precies in contact met het volledige universum. De muren en tralies verdwijnen even’, vertelt ze.

‘Redemption through reading’

In 2012 startte de Braziliaanse regering een gelijkaardig initiatief op onder de naam Redemption through reading. Daar kunnen gevangenen tot 48 dagen celstrafvermindering per jaar verzamelen door te lezen. Per boek dat ze lezen, moeten ze vier dagen minder in de gevangenis verblijven. De genres van de boeken kunnen gaan van klassieke literatuur tot filosofische of wetenschappelijke werken.