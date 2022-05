De Britse zanger Ed Sheeran heeft een nieuw nummer uitgebracht, samen met de Oekraïense rockgroep Antylila. De bijhorende videoclip werd ook deels opgenomen in Oekraïne, waar de leden van de band meevechten aan het front.

Antytila is een van de bekendste groepen van Oekraïne, maar de leden hebben hun muzikale activiteiten tijdelijk op een lager pitje gezet om mee te vechten tegen de Russische invasie. Zanger Taras Topolya is dezer dagen hospitaalsoldaat in Borodjanka, ten noordwesten van Kiev. Dat dorp werd bij het begin van de oorlog veroverd door het Russische leger, dat er vervolgens zware oorlogsmisdaden gepleegd zou hebben. Het Oekraïense leger heeft het gebied inmiddels weer in handen.

‘We zijn gewoon in het midden van de weg gestopt om er ons deel van de clip op te nemen’, vertelt Topolya aan de BBC. ‘Op die manier willen we het besef over de situatie in Oekraïne verspreiden. En ik ben heel blij dat een bekende zanger ons daarbij helpt’, zei hij over de samenwerking met Ed Sheeran. ‘Hij voelt de pijn van het Oekraïense volk, en heeft medelijden en sympathie voor ons.’

De opbrengst van de song gaat naar humanitaire doelen voor het Oekraïense volk.