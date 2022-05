Banken maken ook lening om te renoveren duurder

Ook renovatieleningen ontsnappen niet aan de hogere interesten. De grootbanken hebben de voorbije maanden de rentevoeten op groene kredieten verhoogd.

Renoveren werd opnieuw een stukje duurder. En niet alleen door de immer stijgende prijzen voor bouwmaterialen. Sinds het begin van dit jaar hebben zo goed als alle Belgische grootbanken de interestvoeten verhoogd, zo bericht L’Echo donderdag.

Kostte een groene renovatielening bij Belfius in 2021 nog 1,30 procent per jaar, dan is dat vandaag 1,40 procent. Bij BNP Paribas Fortis, marktleider wat hypothecaire kredieten betreft, steeg de rentevoet voor een energielening met 0,20 procentpunt, tot 1,45 procent. Ook KBC geeft toe dat het zijn tarieven naar boven heeft aangepast, al geeft die bank geen concrete cijfers.

‘De stijging van de algemene marktrentes heeft een impact op alle kredieten’, zegt Ilse De Muyer, woordvoerster van KBC, tegen L’Echo. De Belgische tienjaarsrente, een belangrijke indicator voor de hypotheekmarkt, klokte woensdag af op 1,58%, het hoogste niveau sinds de zomer van 2014.

• Elk jaar 95.000 woningen renoveren, of elf per uur

Tempo moet omhoog

Hoewel logisch te verklaren, is dat (nog maar eens) slecht nieuws voor wie op het punt staat te renoveren, en van plan was daarvoor een renovatielening af te sluiten.

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet het tempo waaraan woningen in Vlaanderen gerenoveerd worden, bovendien fors omhoog. Met een CO2-uitstoot van 12 megaton per jaar zijn gebouwen verantwoordelijk voor een vierde van alle broeikasgasemissies waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. 85 procent van die gebouwen zijn woningen. Met een gemiddelde oppervlakte van 132 vierkante meter en 1964 als gemiddeld bouwjaar behoren zij tot de grootste, oudste en meest energieverslindende in Europa.