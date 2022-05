Cryptobeurs Binance breekt door in het Westen: groen licht van Franse marktregulator

Binance Holdings, de cryptobeurs met het grootste handelsvolume ter wereld, mag met dochter Binance France digitale activa aanbieden in Frankrijk. Het is voor Binance de eerste goedkeuring in een groot westers land.

Binance France kreeg van de Franse marktautoriteit het zogenaamde PSAN-statuut (PSAN staat voor prestataire de services sur actifs numériques). Dat bevestigen de Franse regulator en Binance Holdings woensdag.

Voor Binance gaat het om een belangrijke stap, want het is de eerste officiële goedkeuring in een groot westers land. De vergunning moet ook helpen bij de uitbreidingsplannen in de rest van Europa. Het bedrijf had al een goedkeuring voor Bahrein, Abu Dhabi en Dubai op zak.

In Frankrijk zijn er al meer dan dertig PSAN-aanbieders actief, waaronder Coinhouse, Paymium of Bitpanda. Met de vergunning worden ze erkend als gereguleerde cryptoplatformen en mogen ze klanten actief gaan benaderen.

De Franse bankgouverneur Francois Villeroy de Galhau liet zich eerder al positief uit over de plannen van Binance om een vestiging in Parijs op te richten. Topman Changpeng Zhao kondigde vorige maand een investering van 100 miljoen euro aan in het Franse blockchain-ecosysteem.

Rijkste Aziaat

Op Binance worden tal van cryptomunten verhandeld, het grootste volume van alle dergelijke platformen. De omzet van Binance groeide vorig jaar tot 20 miljard dollar. De beurs kwam de voorbije jaren wel onder vuur te liggen, omdat de handel in cryptomunten niet altijd volgens nationale en internationale regels zou gebeuren. Zo heeft Groot-Brittannië de Britse tak van Binance vorig jaar op een zwarte lijst gezet. En in de VS loopt een onderzoek naar Binance, omdat het bedrijf belastingen zou ontduiken en witwaspraktijken toestaat.

Ondanks de controverse blijven cryptomunten oprukken. Binance is al heel zichtbaar in Italië als sponsor op het truitje van voetbalclub Lazio Roma.

Oprichter Changpeng Zhao zou met Binance een van de rijkste mensen, zo niet de rijkste mens, van Azië zijn. Dat gebeurde in een mum van tijd. In 2013 hoorde hij voor het eerst van bitcoins.