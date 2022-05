Renteverhoging VS pakt goed uit voor Europa

De Amerikaanse renteverhoging levert een meevallertje op voor Europa: de euro wint terrein.

Na de bekendmaking van de historische renteverhoging door de Federal Reserve, deden valutahandelaars de dollar in de uitverkoop. Fed-voorzitter Jerome Powell boorde namelijk de hoop de grond in dat de Fed het tempo zou opvoeren waarmee de rente omhoog gaat. Verhogingen van 0,75 procentpunt worden niet in overweging genomen, zei Powell. Speculanten die op zo’n acceleratie hadden gegokt, bouwden hun posities af.

De dalende dollar betekende dat de euro terrein terugwon. De Europese eenheidsmunt had de afgelopen weken fors waarde verloren, doordat de ECB veel minder actief is in inflatiebestrijding dan haar Amerikaanse tegenhanger. Enkele uren na de beslissing had de euro al 1 procent aan waarde gewonnen. Dat is in theorie goed nieuws voor Europese consumenten. Import van bijvoorbeeld olie wordt er iets minder duur door. Al blijft het de vraag hoelang de koerswinst standhoudt. De valutaschommelingen staan bovendien in de schaduw van de volatiele grondstoffenmarkt. De olieprijs steeg in Europa gisteren met 5 procent door de aankondiging van de Europese Commissie over de afbouw van Russische olie-import.

Stagnerende economie

Een Bloomberg-index die de dollarkoers afzet tegen een mandje van wereldwijde munten, beleefde de afgelopen uren de grootste daling sinds 9 maart. Ten opzichte van de dollar won de Russische roebel 7 procent terrein, en de Zuid-Afrikaanse rand 2 procent. Het Britse pond won meer dan 1 procent aan waarde. Dat was iets meer dan de euro, die om 8 uur vanochtend nog een winst van 0,73 procent had ten opzichte van de koers vóór de Fed-beslissing.

In hoeverre de ECB het Amerikaanse voorbeeld zal volgen, en zal overgaan tot het optrekken van de rente, blijft een vraagteken. In een interview met de Italiaanse krant La Stampa zei ECB-directeur Fabio Panetta dat de economie in de eurozone ‘de facto stagneert’. Zonder wat eenmalige meevallers in sommige lidstaten zou er in het eerste kwartaal geen groei geweest zijn, beweert hij. ‘Het groeimomentum in Duitsland is laag, en sinds het uitbreken van de oorlog aan het verzwakken’. Inzakkende groei en recessiedreiging zijn overwegingen waarmee de ECB rekening houdt bij beslissingen over het stimuleringsprogramma en de rente.

Vandaag beslist ook de Bank of England over een renteverhoging. Verwacht wordt dat de rente voor de vierde keer met 0,25 procentpunt wordt opgetrokken, tot 1,00 procent. Dat is het hoogste peil sinds de financiële crisis.