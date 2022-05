Buitenlandse media over (gewisselde) De Bruyne: van ‘beste speler’ tot ‘ongewoon gebrek aan impact’

Kevin De Bruyne is dit seizoen de man van Manchester City, maar moest in de terugmatch van de halve finales van de Champions League bij Real Madrid na 72 minuten naar de kant. Hij werd gewisseld voor Ilkay Gundogan.

Manchester City-coach Guardiola repte er op de persconferentie met geen woord over, maar de wissel van De Bruyne was op zijn minst opvallend te noemen. Eerst leek er geen vuiltje aan de lucht: meteen na de wissel scoorde Ryan Mahrez de 0-1 voor City. En toch konden de Citizens die ogenschijnlijk ideale situatie niet verzilveren want Real Madrid scoorde in de extra tijd twee keer. In de verlengingen maakte De Koninklijke het af met een penaltygoal van Karim Benzema: 3-1 en exit De Bruyne en co. Wat schreven de buitenlandse media over de Rode Duivel?

The Guardian, dat De Bruyne een 8/10 gaf, begreep er alvast niets van. ‘Hij bewoog erg vlotjes door en over het middenveld’, aldus de Britse kwaliteitskrant. ‘Zijn passes waren alweer geweldig. Hij was de beste speler bij Man City, maar werd verrassend genoeg naar de kant gehaald.’

In andere kranten valt overwegend kritiek te lezen. De teneur is dat de Rode Duivel niet bepaald zijn beste dag had op een cruciaal moment.

Foto: EPA-EFE

Daily Mail (6/10): ‘Niet bepaald zijn avond. Een mix van enkele slimme acties en frustraties. Hij had de wedstrijd niet onder controle zoals hij dat gewoon is.’

Vaste analist Ian Ladyman voegde er nog aan toe dat Guardiola zich vandaag ‘zal afvragen waarom Kevin de Bruyne hem teleurstelde’.

Daily Express (6/10): ‘Dicteerde het spel zeker niet zoals de supporters dat intussen van hem gewoon zijn. Hij deed wel zijn best, maar het was de missie van het middenveld van Real Madrid om hem te stoppen.’

Manchester Evening News (6/10): ‘Om een of andere reden had hij het tempo niet in de benen. Zijn reflexen waren traag en flauw.’

L’Equipe (3/10): ‘De Belg miste zijn afspraak volledig, met slechts één fantastische pass voor Bernardo Silva. Een ongewoon gebrek aan impact en precisie. Hij probeerde hoger te spelen, maar zonder meer invloed. Dan vervangen door Ilkay Gündogan, die aan de basis lag van de goal van Mahrez.’

Eurosport: ‘Het was niet hetzelfde verhaal als normaal. In het Santiago Bernabéu schitterde de Belg niet, hoewel we dat wel van hem gewoon zijn. Zelden kon hij het juiste tempo zetten, er zat te veel afval in zijn spel en woog hij te weinig op de creativiteit van de Citizens. Een prestatie ver verwijderd van zijn niveau en zijn immense talent. Pep Guardiola aarzelde niet om hem uit te vervangen.’