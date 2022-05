Amber Heard aan het woord: ‘Hij was de liefde van mijn leven. Maar ook iets anders, iets verschrikkelijks’

Nadat Johnny Depp en zijn getuigen haar drie weken lang hadden zwartgemaakt, was het woensdag aan Amber Heard op het smaadproces tussen de twee ex-geliefden. De actrice nam voor het eerst plaats in de getuigenbank om te vertellen over het misbruik waarvan zij Depp beschuldigt.

‘Dit is het pijnlijkste en moeilijkste dat ik ooit heb meegemaakt’, zei Heard bij aanvang. ‘Ik kan nauwelijks de woorden vinden om te beschrijven hoe pijnlijk, hoe verschrikkelijk het voor mij is om hier te zitten en het allemaal opnieuw te beleven.’

Ze had het ook over eerdere getuigen in het smaadproces dat Johnny Depp tegen haar aanspande. ‘Sommigen ken ik, anderen niet, en ze praten over ons leven, met mijn ex-man met wie ik mijn leven deelde.’

Eerst ‘magie’, dan ‘een ding’

Volgens Heard voelde ze meteen een klik met Depp toen ze hem in 2008 ontmoette tijdens haar auditie voor The rum diary. Een kusscène tijdens de opnames ‘voelde niet als een scène, het voelde echt. De grenzen vervaagden. En ja, hij gebruikte zijn tong.’ Hij flirtte daarna ook uitdrukkelijk met haar, maar ze hield hem af, omdat ze beiden een relatie hadden. ‘Het was intimiderend.’

Pas jaren later werden ze een koppel. ‘Ik had vlinders. Ik had het gevoel dat hij me kende en me zag zoals nog nooit iemand me gezien had. Ik voelde me de mooiste persoon ter wereld. Hij deed me als een miljoen dollar voelen. Het was intens. Een droom. Absolute magie.’

Foto: AP

Depp veranderde. Hij begon geregeld te ‘verdwijnen’. Hij dronk. En hij praatte anders tegen haar. ‘Is dat echt wat je gaat dragen?’, zou hij zeggen. Hij suggereerde dat ze acteerrollen kreeg omdat ze zich schaars kleedde. Hij keek neer op actrices, deed het ‘vuil’ klinken, alsof ze ‘hoeren’ waren. ‘Hij werd ook agressiever. Gooide ons appartement overhoop, gooide glas naar me.’

‘De interessante, lieve, knappe man die ik leerde kennen werd een ding dat ik niet meer herkende, waar ik bang van was.’

‘Het ergste wat me kon overkomen’

Heard vertelde over de eerste keer dat Depp haar sloeg, toen hij gedronken had en cocaïne gebruikte. ‘We zaten gewoon in de zetel. Ik vroeg wat er stond in de tattoo op zijn arm. Hij zei wino (dronkaard, red.). Ik lachte, omdat ik dacht dat het een grap was. Maar hij sloeg me in mijn gezicht. Ik bleef wat lachen, omdat ik niet wist wat anders te doen, dit moest wel een grap zijn. Hij zei: “Denk je dat dat grappig is, bitch?” en hij sloeg me opnieuw.’

‘Ik was nog nooit geslagen, en nu wel, door de man van wie ik hield. Ik reageerde niet, ik staarde gewoon. En hij sloeg me opnieuw. Hard. Ik verloor mijn evenwicht en plots realiseerde ik het me: het ergste wat me kon overkomen, was net gebeurd. Ik wist dat ik hem moest verlaten en dat brak mijn hart.’

Depp begon toen te huilen, ‘de tranen vielen uit zijn ogen’ terwijl hij op zijn knieën zat en zei dat het hem zo speet. Een paar dagen later zocht Depp opnieuw contact om zich te excuseren. ‘Hij vertelde me dat hij nog liever zijn hand zou afkappen, dan me opnieuw te slaan. Ik wilde hem geloven en ik koos voor onze relatie. Ik geloofde hem.’

Foto: REUTERS

Het liep volgens Heard steeds opnieuw fout. ‘Het werd een vast patroon.’ Depp was paranoïde, beschuldigde haar van affaires en sloeg haar nog meermaals. ‘Later zou hij zich excuseren en nam ik hem terug.’

‘Het was een nooit eindigende strijd.’ Er was volgens haar een duidelijke link met zijn drank- en druggebruik. ‘Het was een groot verschil afhankelijk van wat hij gedronken of genomen had. Johnny op speed was iemand helemaal anders dan Johnny op opioïden.’

‘Vrouwen kwamen te dicht’

Heard ging in detail in op een beschuldiging van seksueel misbruik. In 2013 werd Depp volgens Heard agressief op een feestje, en toen ze terugkwamen in hun kamer beschuldigde hij haar ervan zijn cocaïne te verstoppen. ‘Hij grijpt mijn borsten vast, raakt mijn dijen aan. Hij trekt mijn ondergoed af. Hij zegt me: “We gaan een vaginaal onderzoek doen.” En hij duwt zijn vingers in me.’

Op twee verschillende momenten brak Depp bijna de pols van een vrouw, getuigde Heard. Depp kreeg een woedeaanval toen een vrouw op een feestje haar hoofd op Heards schouder legde. Waarna hij de pols van die vrouw vastgreep en vroeg: ‘Weet je hoeveel kracht je moet zetten om een pols te breken?’ Toen ze een andere keer MDMA hadden gebruikt op een vliegtuig, werd hij agressief omdat een stewardess te dicht bij Heard kwam. ‘Hij greep haar pols vast, sloeg die op de tafel en zei haar dat hij haar pols kon breken.’

Heard vertelde ook over een boottochtje met Depp en zijn kinderen op de Bahama’s, op het jacht dat hij aan ‘Harry Potter’-schrijfster J.K. Rowling zou verkopen. ‘Hij was overstuur omdat hij het jacht niet wilde verkopen, en zat te drinken uit koffiekoppen om het voor zijn kinderen te verbergen. Maar het lukte niet: zijn dochter moest huilen, ik troostte haar en Johnny greep me bij de keel. Hij zei dat hij me kon vermoorden. Ik heb een helikopter gebeld om met zijn dochter weg te kunnen van het jacht.’

‘Bodyguards ruimden op’

Amber Heard en Johnny Depp in 2015 op het Filmfestival van Venetië. Foto: AFP

Volgens Heard confronteerde niemand Depp met zijn gedrag, niemand was eerlijk tegen hem. ‘Hij hield ons hondje uit het raam van een rijdende auto en niemand zei iets, ook ik niet. Als hij in zijn eigen braaksel bewusteloos viel, ruimden zijn bodyguards het op’, zei ze. ‘Hij verloor de controle over zijn darmen, en ik ruimde het op.’

‘Ik wilde hem niet verlaten, ik wilde dat hij beter werd’, zei Heard. ‘Ik was zo verscheurd’, vertelde ze in tranen. ‘Als het goed zat in de relatie, was het héél goed. Hij was de liefde van mijn leven. Maar hij was ook iets anders. En dat andere, dat was verschrikkelijk.’

Na de getuigenis probeerden Depps advocaten Heard het vuur aan de schenen te leggen. Zo vroegen ze haar naar een opvallend cadeau dat ze hem gaf: een mes waarop ze ‘Tot de dood’ liet graveren. ‘Dus een vrouw die vreest voor haar leven, geeft haar partner een groot mes?’

Volgens Heard verzamelde Depp dolken en was het zinnetje iets wat hij wel vaker zei. De enige weg uit hun relatie zou de dood zijn. ‘Ik dacht dat het romantisch was, hoe grappig dat nu ook is om te zeggen.’