Spektakel in Madrid: Real na verlengingen tegen Manchester City naar finale Champions League

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. Het had daar in de terugwedstrijd van de halve finale wel verlengingen voor nodig tegen Manchester City. Na een wedstrijd die lange tijd onder de verwachtingen bleef, leek City nochtans het laken naar zich toe te trekken toen het de 4-3 bonus uit de heenwedstrijd aandikte met een doelpunt in Bernabeu. Maar Real bewerkstelligde alsnog een mirakel.

Is deze campagne van Real Madrid niet mooier dan enkele van die dertien vorige zeges? Zoals de Spaanse landskampioen elke keer weer vanuit een verloren positie terugkomt, het gebeurt alleen in sprookjes. Tegen PSG na een 0-1 achterstand, tegen Chelsea na een 0-3 achterstand en nu weer tegen Manchester City. Het mag dan allemaal niet verfijnd zijn wat de Koninklijke betreft, de onevenaarbare zelfopoffering en moed doen sympathie ontstaan. Een voorbeeld voor iedereen.

Niemand had wat kunnen opmerken op de finaleplaats voor Manchester City. Vorige week zat elke voetballiefhebber op het puntje van zijn stoel en tegelijkertijd duimen en vingers af te likken omdat de 4-3 perfect de amusementswaarde van de wedstrijd weerspiegelde. Nu was het vooral spannend. 73 minuten lang. Tot Mahrez dus die raket voorbij Courtois lanceerde. Dachten we. Real Madrid stond al zoveel keer uit de doden op maar nu zou dat toch niet meer lukken? Te afhankelijk van Benzema, die reden voor de dreigende uitschakeling kon iedereen dromen. De Franse spits kan niet altijd de reddende engel zijn. De finaleplaats voor City was verdiend, konden we concluderen. Vooral dus op basis van de heenwedstrijd.

Die oude vos Carlo Ancelotti besliste er evenwel anders over. Onmiddellijk na de 0-1 haalde de Real-trainer Kroos naar de kant voor Rodrygo. U kent hem niet? Niet uw fout. Het is een 21-jarige Braziliaan waarvoor Real Madrid in 2019 45 miljoen euro betaalde. Op Club Brugge mocht hij in zijn eerste seizoen ooit al eens 90 minuten meedoen en scoorde één doelpunt in de 0-5 zege. Ook dit seizoen is hij nog niet veel basisspeler geweest maar hij mag vooral veel invallen. Het is evenwel deze invalbeurt die hij nooit zal vergeten. Hij scoorde in de blessuretijd twee keer waardoor Real Madrid op een onwaarschijnlijke manier verlengingen afdwong. Daarin trof Benzema dan toch raak. Van op de strafschopstip en zonder Panenka deze keer. Keurig in het hoekje na een schijnbeweging. Manchester City probeerde nog, maar stuitte op een secure Courtois.

Benzema

Natuurlijk zal deze campagne de geschiedenis ingaan als die van Karim Benzema. Terecht. Maar Courtois heeft ook zijn aandeel. Denk maar aan de wedstrijd op PSG waar hij Madrid voor een ramp behoedde en zelfs een strafschop van Messi stopte. Puristen zullen zeggen dat het doelpunt van Mahrez nooit mag binnen gaan omdat het in de korte hoek was. Dat schot was evenwel zo hard dat zelfs met een Courtois in de korte hoek het leer nog binnen was gevlogen.

Thibaut Courtois. Foto: EPA-EFE

Neen, Courtois mag zich vooral op de borst kloppen. Hij was ook tegen City uitstekend bij de zaak. De eerste keer toen Bernardo Silva, de beste speler van City in de eerste helft, plots voor hem verscheen en hij moest pareren met de vuisten. De tweede keer bij een laag schot van Foden dat hij keurig uit de hoek haalde. Ook Grealish stelde hem in de slotfase nog op de proef. In de verlengingen ranselde hij een kopbal uit zijn doel. Het andere ijskonijn aan de overkant, Ederson, had minder van die saves nodig dan onze landgenoot.

Real Madrid kroop door het oog van de naald naar de finale. Het speelde het in deze terugwedstrijd in elk geval beter dan in de heenwedstrijd. Opgenaaid door een verrassend fanatiek en luidruchtig publiek – duidelijk nog niet verzadigd ondanks 13 Champions League-titels op de erelijst en na de wedstrijd gekker dan ooit – zetten ze bij momenten zelfs druk als de defensie van City balbezit had. Het leverde Benzema twee mogelijkheden op in het eerste kwartier. Nu ja, mogelijkheden. Twee doelpogingen maar als Benzema naar doel kopt of trapt, zien we er tegenwoordig al snel een mogelijkheid tot een doelpunt in. De Fransman scoort de jongste tijd met de ogen dicht.

Karim Benzema. Foto: ISOPIX

Voor het overige bleef Benzema in de schaduw. Tot hij die beslissende penalty dus moest omzetten. Elke keer als hij de bal raakte, ging er wel een siddering door het stadion. Zijn status is intussen niet te evenaren. Na ruim een half uur kreeg Benzema de bal waar geen enkele man het graag heeft en ging tegen de grond. Alle Madrid-fans in Bernabeu, zo luidruchtig, hielden de adem in. Die man heeft in korte tijd een status opgebouwd die nog nauwelijks kapot kan. Zijn werkkracht doet de Real-supporters hallucineren.

Walker vs. Vinicius

Het gevaar leek vooral van Vinicius jr te moeten komen. De Braziliaan is met zijn snelheid een geseling voor elke verdediger. City mocht evenwel de beide handen kussen dat het Walker kon recupereren. Vinicius jr ontsnapte halverwege de eerste helft en er is maar één verdediger in Europa die hem dan kan terughalen: Walker. Dat deed hij dus ook. Geen toeval dat City na het uitvallen van Walker moeilijk kreeg. Vinicius jr is een heerlijke speler en Eden Hazard zal zijn tenen serieus moeten uitkuisen om hem ooit weer uit de ploeg te spelen. In het begin van de tweede helft verknoeide hij wel de tot dan grootste kans voor Madrid.

Rodrygo en Vinicius Jr. Foto: REUTERS

Een andere Madrileen die moet genoemd worden? Zoals weer meer is dat Luka Modric. Zijn talent is boven elke verdenking verheven maar zijn werkethiek verdient een aparte vermelding. In de eerste helft ging hij persoonlijk op eigen helft De Bruyne terughalen toen die dreigde te ontsnappen. Dat hij de 120 minuten niet kon rondmaken, is hem zonder twijfel vergeven.

Kevin De Bruyne ziet zijn tweede CL-finale op rij door de neus geboord. Hij krijgt niet de kans zijn onfortuin van vorig jaar weg te spelen. Onze landgenoot was net naar de kant gehaald door City-trainer Pep Guardiola toen Mahrez de 0-1 scoorde. Bernardo Silva, de beste speler bij City, speelde Mahrez vrij. De verfijnde linkspoot maakt zijn foutjes van in de heenwedstrijd – één keer te egoïstisch, een tweede keer een kans op de paal – goed. Met een onwaarschijnlijk hard schot in de korte hoek vloerde hij Courtois. Mahrez is een ongelooflijk verfijnde voetballer. Symbool voor een City dat wel de werkplunje moest aantrekken. We treuren toch een beetje dat verfijnde voetballers als Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva en Foden de finale niet halen. Het métier van Real Madrid, de sluwheid, de moed, … het is beslissend gebleken.

De Bruyne was niet top-top. Hij was wel de eerste die na een kwartier namens City een schot op doel loste. Hij liep zich de longen uit het lijf en verloor enkele keren on-De Bruynes de bal. Maar zijn rendement blijft wat ons betreft nog altijd boven het gemiddelde. We menen voor Guardiola ook want hij kreeg een dikke knuffel van de City-trainer. Hij strooide na rust een pas strak in de looplijn van Foden, zo eentje die ons meteen aan Iñiesta deed denken. De Spanjaard is de voorganger van De Bruyne als passeur zonder veel gelijken. Maar zijn stempel drukken was er deze keer niet bij. Toch werd hij gemist toen City de boot inging.

De finale van de Champions League wordt op zaterdag 28 mei gespeeld in Parijs.