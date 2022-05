Bij de recente maatregelen om de energiefactuur voor de burger te verlagen, werden door heel wat deskundigen kanttekeningen geplaatst. Subsidies voor fossiele brandstoffen lijken in tegenspraak met de klimaatagenda. Van de btw-verlaging en de energiecheques profiteren ook mensen die de hogere ­factuur makkelijk kunnen betalen. En de gulle overheid slaat een gat in de begroting, waarvan onduidelijk is hoe het ooit gedicht kan worden.