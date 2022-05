Fed grijpt in: hoogste rentestijging in 22 jaar

De Federal Reserve trekt, zoals verwacht, de beleidsrente met 50 basispunten op. De Centrale Bank verdubbelt ook de afbouw van de balans en haalt 95 miljard dollar per maand uit het financiële systeem.

Het is al van 2000 geleden – toen de Amerikaanse economie door de dotcomhype oververhit dreigde te raken – dat de Federal Reserve de rente zo drastisch in één keer verhoogde. Toen was dat ook met 50 basispunten. Normaal werkt de Fed in stapjes van 25 basispunten of 0,25 procentpunt. Maar de bank schakelt een versnelling hoger omdat de inflatie de pan uitswingt. Die bedraagt nu 8,5 procent. In tegenstelling tot in Europa wordt de inflatie niet louter door hoge grondstofprijzen veroorzaakt, maar ook door een heel krappe arbeidsmarkt. De Fed, die de prijsstabiliteit moet bewaken, kon dus niet anders dan naar de zwaardere middelen te grijpen. Het is de tweede rentestijging sinds de covid-crisis. In maart werd de rente al met 25 basispunten verhoogd. De beleidsrente staat nu op 0,75 -1 procent.

Geld uit de markt halen

De Fed drijft ook het tempo op waarmee ze de balans inkrimpt. Daarvoor wordt schuldpapier, dat de bank massaal aangekocht heeft (tot 8.900 miljard dollar op het hoogtepunt) bij afloop niet vervangen. Aandelen en obligaties kunnen verkocht worden. Daardoor worden geld en liquiditeiten uit de markt gehaald. Het tempo van die verkrapping wordt verdubbeld, van 47,5 miljard naar 95 miljard dollar per maand.

De financiële markten, die al wekenlang onder druk staan door de oplopende rentes, reageren eerder opgelucht. Even deed het gerucht de rond dat de Fed de rente vandaag met 75 basispunten zou optrekken. In dat geval zouden de markten negatief gereageerd hebben.

In de persconferentie achteraf kondigde Fed-voorzitter Jerome Powell aan dat de Fed de rente volgende keer opnieuw met 50 basispunten verhoogt. Een verhoging van 75 basispunten in een keer leek hij uit te sluiten. Hij benadrukte dat de Federal Reserve de beslissing binnen het rentecomité unaniem werd gemaakt. De Fed meldde in haar begeleidend bericht ook dat het ‘zeer alert is voor inflatierisico’’, een zinnetje dat er de vorige keer niet instond en er op duidt dat het de Fed nu wel heel menens is om de inflatie te beteugelen. Analisten verwachten dat de Amerikaanse beleidsrente tegen het einde van het jaar op 3 procent uitkomt.