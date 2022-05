Fans brengen laatste groet aan Arno in AB: ‘Hij heeft ons zoveel geleerd’

Woensdag schoven trouwe fans aan bij de Brusselse concertzaal Ancienne Belgique, om afscheid te nemen van hun held Arno. Die overleed eind april op 72-jarige leeftijd aan pancreaskanker. ‘Het voelt alsof ik een dichte vriend ben verloren.’

In de warme lentezon staan mensen geduldig hun beurt af te wachten om een laatste groet te brengen aan hun idool, Arno Hintjens. Aan de gevel van de muziektempel hangt een groot spandoek van de artiest, met daaronder de woorden ‘merci godverdomme’. De familie van de Belgische zanger gunde de fans nog een laatste afscheid van de artiest.

Van lokale Brusselaars over Oostendenaars tot Fransen: Arno-fans zakten massaal af om een laatste glimp op te vangen van hun idool. ‘Hij was een poëet’, benadrukt Philip, die een gele bloem in de plooien van zijn elleboog draagt. Die wil hij straks neerleggen bij Arno’s urne, die binnen in de Ancienne Belgique (AB) tentoongesteld staat. Fotografen en cameraploegen mogen niet mee binnenkomen.

‘De schoonheid die Arno wist over te brengen zowel op het podium als daarbuiten, dat zal me het meeste bij blijven’, zegt een andere Philip, ook een Brusselaar. Hij kende de muziek van Arno, maar geeft toe dat hij de laatste jaren niet veel meer naar hem geluisterd heeft. Toch vond hij het belangrijk om afscheid te nemen. ‘Ik hield van de persoon die hij was. Daarom wilde ik een eerbetoon aan hem brengen.’

Philip (70), wachtte geduldig in de rij om Arno een laatste keer te groeten. Foto: Kristof Vadino

Dimitri Versmissen (22) ontdekte Arno niet zo lang geleden. ‘Het is werkelijk een schande, dat geef ik grif toe, maar ik heb hem nog maar één keer live gezien.’ Desondanks zakte hij al vroeg af naar Brussel om zijn muzikale held een laatste keer te groeten. ‘Hij heeft al zoveel betekend voor mij en de Belgische muziek. Tijdens de verschillende lockdowns in ons land heb ik me verdiept in zijn muziek.’ Het nummer ‘Solo gigolo’ raakte Dimitri zo diep dat hij het haast elke avond op piano speelde. ‘Om de een of andere reden resoneerde dat nummer bij mij, alles aan dat nummer was herkenbaar. Ik was toen ook als zovele mensen vaak eenzaam, en je voelt die pijn in je doordringen in dat nummer. Net als Arno voel ik me vaak een einzelgänger.’

Vooral tijdens de laatste maanden raakte hij betoverd door Arno. ‘Toen hij op 22 april overleed, voelde het alsof ik een dichte vriend was verloren. Dat is best wel gek als je erover nadenkt, want ik heb hem nooit persoonlijk gekend. Ik heb gehuild toen ik het nieuws hoorde, ik vond het echt tragisch. Het biedt mij wel troost om te zien dat hij niet alleen voor mij zoveel betekende. Dat iemand je op die manier kan raken, dat vind ik zo bijzonder.’

Dimitri Versmissen (22). Foto: Kristof Vadino

Voor vele andere fans was Arno ook een echte Belg, iemand die Frans- en Nederlandstaligen kon verenigen in woord en lied. ‘Arno is mijn leven’, zegt Rafaël Fortuna (47) uit Brussel. ‘Voor mij staat hij in de lijn van andere grote artiesten, zoals Jacques Brel, die België echt op de kaart hebben gezet. Hij was een moderne figuur waar iedere verstoteling zich moeiteloos mee kon identificeren. Ik heb me al ontelbare keren in zijn levensloop en nummers herkend.’

Rafaël had speciaal voor de laatste groet van zijn muzikale held een sierlijk boeket bloemen gekocht. ‘Mijn appartement hangt vol met posters van Arno, en ik heb ook al veel platen en cd’s verzameld.’ Hij begon zo’n twintigtal jaar geleden intensief naar Arno’s muziek te luisteren, om hem dan nooit meer los te laten. ‘Sinds het album Charles ernest uit 2002 ben ik trouwe fan.’

Zijn mooiste herinnering aan Arno zal altijd het eerste concert van le plus beau zijn dat hij meemaakte. ‘Dat was in 2007, in Vorst Nationaal. De sfeer, de mensen, de rauwe muziek en de manier waarop Arno zich op het podium amuseerde – ik zal het nooit vergeten.’

Rafaël Fortuna (47), een fan die tot het einde trouw bleef aan Arno. Foto: Kristof Vadino

Sommige fans die buiten stappen, zijn zichtbaar geëmotioneerd. Ann Strickx (58) huilde toen ze de urne van haar idool zag staan. ‘Hij was altijd aanwezig in verschillende ankerpunten in mijn leven. De geboorte van mijn zoon, die ik naar hem vernoemd heb, of het overlijden van mijn echtgenoot, waar we bijvoorbeeld ‘Lonesome Zorro’ hebben afgespeeld.’

Tim Foncke (43), die haar troostte tijdens de laatste groet, vertelt hoe Arno voor hem een voorbeeld was om altijd je eigen koers te varen. ‘Ik denk dat hij daardoor ook zo’n rijk en vooral tijdloos oeuvre heeft nagelaten. Dat je-m-’en-foutisme vond ik heel fijn aan hem. Hij kon je altijd aan het lachen brengen. Als ik hem bijvoorbeeld bezig zag in een interview, wist ik altijd dat hij meer een soort performance aan het opvoeren was. Hij haatte interviews. Toch kon hij tijdens zeldzame momenten tegelijk zo ontroerend en authentiek zijn. Dat typeerde ook zijn muziek: hij wilde je doen lachen en ontroeren.’

Ann Strickx (58) en Tim Foncke (43) staan in de rij te wachten. Foto: Kristof Vadino

Begeestering, dat is wat Arno het meeste typeerde volgens Joël Labbé (72) en Rony Kerkhove (66). ‘In de jaren 1980 was Arno niet zo m’n ding’, geeft Rony toe. Het was pas na T.C. Matic dat hij de Belgische muzikant steeds meer leerde appreciëren. ‘Ik denk dat ik vooral de manier waarop hij mensen kon inspireren zo bewonderde. Dat heb ik ook opgeschreven in zijn rouwregister. Hij deed zich altijd voor als een idioot, maar dat was hij absoluut niet. Elke keer als er een interview was met hem in de krant of een magazine, kocht ik die editie, omdat ik de dingen die hij zei over de gemeenschap en de mensen heel interessant en doordringend vond.’

‘Ik heb Arno voor het eerst ontmoet tijdens een lokaal festival in mijn stad in Bretagne’, zegt Joël. ‘Hij vroeg toen voor een optreden: “Ben jij de burgemeester hier? Da’s grappig zeg, want we hebben allebei hetzelfde haar.” Onze vriendschap was meteen goed begonnen’, lacht hij. ‘Mensen spreken me vaak ook op straat aan omdat ik op hem lijk.’

Joël kende Arno ook lange tijd persoonlijk. Hun laatste ontmoeting was niet lang geleden nog in Le Trianon in Parijs. ‘Ik ging toen naar een optreden van hem kijken, en ik kwam hem achteraf tegen. Ik zei toen tegen hem dat hij het supergoed had gedaan, en dat hij op zijn leeftijd nog altijd zoveel energie had en zich nog altijd zo goed voelde op het podium. “En maar goed ook!” zei hij. ‘Veel meer dan dat heb ik niet.”’

Joël Labbé (72). Foto: Kristof Vadino

Rony Kerkhove (66). Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino

Foto: Kristof Vadino