Vlaamse meerderheid clasht over stikstofakkoord

CD&V en Open VLD plaatsen grote vraagtekens bij de totstandkoming van de lijst van bedrijven die door het Vlaamse stikstofakkoord de deuren moeten sluiten. ‘Bezwaren zullen ernstig bekeken worden’, belooft minister-president Jan Jambon (N-VA).

‘Vergeleken met wat ik hier tussen de Vlaamse meerderheidspartijen zie, is Vivaldi een harmonieus muziekstuk dat saai is om naar te kijken.’ Oppositielid Bruno Tobback (Vooruit) kon vanochtend in de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement zijn pret niet op. Coalitiepartners Open VLD en CD&V gingen in de clinch met minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) over het stikstofakkoord.

In februari nam de Vlaamse regering een reeks maatregelen om de uitstoot van het voor de natuur erg schadelijke stikstof door de landbouw te beperken, waaronder een verplichte sluiting van 41 ‘rode’ bedrijven tegen 2025. De laatste dagen ontstond controverse over de precieze totstandkoming van die lijst, die gebaseerd is op gegevens uit 2015, naar aanleiding van de nakende sluiting van de boerderij van de abdij van Averbode.

‘Vandaag leeft het gevoel dat er onnauwkeurig en chaotisch gewerkt wordt ten aanzien van het levenswerk van mensen’, stak Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts van wal. Volgens haar is volstrekt onduidelijk welke criteria er gehanteerd werden om de lijst, die in de loop der jaren meermaals werd aangepast en bijgestuurd, samen te stellen. ‘Er wordt gigantisch gespeeld met cijfers, zonder verklaring daarbij.’

‘Haken en ogen’

Ook Gwendolyn Rutten, de oud-voorzitter van Open VLD die zich als burgemeester van Aarschot in het dossier van Averbode vastbeet, was scherp voor Demir. ‘Het is niet omdat je je akkoord verklaart met een compromis, dat dat niet juist en duidelijk moet zijn’, zei Rutten, die het had over ‘haken en ogen’ waarmee het akkoord aan elkaar zou hangen. ‘Rechtsonzekerheid riskeert op termijn alles opnieuw onderuit te halen. Dan zijn we weer helemaal bij af.’

‘Zeggen dat het zo is en zo blijft en dat de wereld mag vergaan ondanks het aantoonbare feit dat er hier rationele elementen zijn, mevrouw de minister, daarmee gaan we er hier niet geraken’, aldus Rutten.

‘Ik vind het ongelooflijk wat ik hier allemaal heb gehoord’, reageerde Demir. Ze gaf aan dat de lijst inderdaad wijzigingen onderging, maar maakte zich sterk dat alles nu dichtgespijkerd is. ‘We hebben de lijst meermaals gecheckt. De juridische robuustheid staat of valt bij de uitvoering van alle onderdelen van het akkoord. Als we nu bepaalde zaken afzwakken of niet doen, dan is de juridische robuustheid weg.’ Rutten en zeker Rombouts gaven aan dat hun vragen allerminst weggenomen waren.

Jambon: geen tweespraak

In de namiddag kreeg Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in de plenaire vergadering ook een vraag over de kwestie, van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). Volgens Jambon is er geen tweespraak binnen zijn regering.

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord. ‘Bedrijven die ten onrechte rood zijn, kunnen hun onderbouwde bezwaren uiten’, zei Jambon. ‘We leven in een rechtsstaat. Die bezwaren zullen ernstig bekeken worden.’ Rutten en Rombouts kwamen in de namiddag enkel tussen om te zeggen dat ze het antwoord van Jambon steunden.