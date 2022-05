Bloedvoorraad staat kritiek laag: ‘Veel donoren hebben afgehaakt’

Sinds het begin van dit jaar is het aantal bloedinzamelingen tot 20 procent gedaald. ‘B-positief is de enige bloedgroep waarvan voldoende voorraad is.’

Dit jaar zijn er tot 20 procent minder bloedinzamelingen geweest in België in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Om de ziekenhuizen te voorzien van voldoende bloed, moeten elk jaar ongeveer 500.000 bloedzakken gevuld worden. Er zijn ook meer mensen die hun reservatie om bloed te geven, afzeggen. Het aantal annulaties door donoren ligt nu 15 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

Maar 42 dagen houdbaar

In de periode juli-augustus ligt het peil van de bloedvoorraad altijd lager, maar onder andere door de effecten van corona en de griep is de situatie volgens Vandenbroucke bijna kritiek. Ziekenhuizen hebben altijd een constante stroom aan bloed nodig. Zo blijft de kloof tussen wat er ingezameld wordt en de vraag naar bloed groeien.

Na een bezoek aan het donorcentrum van het Rode Kruis in Brussel, riep minister Vandenbroucke op om opnieuw meer bloed te gaan geven. ‘Een zakje blijft 42 dagen goed, maar niet langer, die voorraad moet ververst worden. Veel donoren hebben afgehaakt en als het zo voortgaat, dan dreigen de bloedvoorraden in de ziekenhuizen beneden een kritiek niveau te komen’, aldus Vandenbroucke.

Nood aan vaste donoren

Mensen die eenmalig bloed komen geven, zijn altijd welkom. Maar waar volgens de woordvoerder van het Rode Kruis Vlaanderen Joachim Deman echt nood aan is, zijn vaste donoren. Er is een grote vraag naar mensen die bereid zijn om vier keer per jaar bloed te geven. ‘We hebben alle bloedtypes nodig. B-positief is de enige bloedgroep waarvan de voorraad voldoende is, alle andere voorraden staan momenteel kritiek’, legt Deman uit.

Het probleem is wel dat niet iedereen zomaar bloeddonor kan worden. Zo mogen bijvoorbeeld mensen met meerdere seksuele partners geen bloed geven. Mannen die seksueel contact hebben gehad met een man moeten dan weer twaalf maanden wachten voor ze opnieuw mogen doneren.

Volgens minister Vandenbroucke liggen er wel voorstellen klaar in het parlement om de criteria te versoepelen: ‘Over de termijnen die gerespecteerd moeten worden nadat je een periode hebt gehad van wisselende seksuele contacten denk ik dat er wel versoepeling mogelijk is.’ Ook over het leeftijdscriterium wordt nog volop gediscussieerd. Wie ouder is dan 65 en recent geen bloed heeft gegeven, mag nu bijvoorbeeld nog geen donor zijn.