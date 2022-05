Brazilië heeft er een nieuw enorm Christusbeeld bij: Christus beschermer van Encantado, dat gebaseerd is op het beroemde beeld van Jezus in Rio de Janeiro. Het nieuwe beeld is vijf meter groter dan Christus de Verlosser in Rio, en kreeg een glazen hart waardoor toeristen het uitzicht kunnen bewonderen. Op die manier hopen beeldhouwer Genésio Gomes Moura en zijn zoon Markus Moura meer toeristen aan te trekken.

Christus de Verlosser in Rio de Janeiro kreeg een jaar geleden een facelift, omdat er mozaïekstukjes waren losgekomen. In onderstaand video ziet u hoe die in zijn werk ging.