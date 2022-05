Rapport hekelt staat van Brusselse cellen: ‘vuil en onveilig’

Een doorlichting van de Hoge Raad voor Justitie klaagt de lamentabele staat aan van de cellen in de Brusselse justitiegebouwen. Er is sprake van ‘sporen van ontlasting op de muren’ en ‘een permanent een hels lawaai in het cellencomplex’.

Een rapport van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) over de staat van de cellen in de Brusselse justitiegebouwen legt een lange reeks mankementen bloot. Het gaat om cellen die tijdelijk gebruikt worden in afwachting van een verhoor of hun verschijning voor de rechter.

In het gebouw van het parket stelt het rapport hygiëneproblemen vast. ‘Sommige cellen zijn voldoende net, maar in andere cellen zijn er daarentegen sporen van ontlasting op de muren’, klinkt het. Er wordt ook vastgesteld dat de cellen voor minderjarigen soms langer gebruikt worden dan drie uur, het maximum dat de wet oplegt, wegens het plaatstekort in jeugdinstellingen. (lees verder onder de foto)

De route van het cellencomplex in het Brusselse justitiepaleis naar de zittingszalen. Foto: HRJ

Ook voor het Brusselse Justitiepaleis zelf is er kritiek op de ‘wachtcellen’. Zo is het er te donker en is de route van het cellencomplex naar de zittingszalen, die onder meer via een ‘bijzonder smalle’ wenteltrap loopt, niet veilig genoeg.

‘De architectuur laat geen geluidsisolatie toe en er is permanent een hels lawaai in het cellencomplex,’ klinkt het verder. ‘De geluidshinder dringt door tot in de lokalen boven het cellencomplex waar de magistraten en het ­gerechtelijk personeel werken.’

De HRJ raadt onder meer aan om alle detentieruimten en de omgeving ervan te beveiligen met camera’s.

Wie wegens claustrofobie niet in de cellen van het parketgebouw kan opgesloten worden, komt op deze stoel terecht. Foto: HRJ