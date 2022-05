Maffiaproces aan de Maas: waarom werd Silvio Aquino vermoord?

In Tongeren begint vrijdag eindelijk het assisenproces omtrent de moord op drugsbaron Silvio Aquino. Die werd in augustus 2015 in koelen bloede ‘geliquideerd’ in hartje Limburg. De akte van beschuldiging leest als een spannend filmscenario, inclusief vete tussen rivaliserende maffiaclans.





Is Silvio Aquino overleden na een uit de hand gelopen ontvoering voor losgeld, zoals één van de opgepakte daders beweert? Of zitten er in de beklaagdenbank vier uitvoerders en een opdrachtgever? Gerechtsjournalist Mark Eeckhaut werpt een blik vooruit op het proces.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Mark Eeckhaut | Presentatie Marjan Justaert | Redactie Bart Dobbelaere | Eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie Niels De Keukelaere | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten TVL, VRT, L1.nl

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.