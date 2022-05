Twitter blijft gratis voor gewone gebruiker

Twitter blijft zeker gratis voor gewone gebruikers, tweet Elon Musk, wellicht de nieuwe eigenaar van de app. Maar bedrijven en overheden zullen misschien iets moeten betalen.

Als zijn overnamebod van 44 miljard dollar door aandeelhouders en door de overheid wordt geaccepteerd, wordt Tesla-miljardair Elon Musk later dit jaar officieel de eigenaar van Twitter. Dat veroorzaakt heel wat ongerustheid, zowel bij gebruikers als bij het personeel. Vooral zijn plannen om zo veel mogelijk beperkingen op de vrije meningsuiting weg te halen, veroorzaken controverse: Amerikaanse conservatieven juichen, progressieven vrezen voor ongebreidelde desinformatie en haat. Musk vindt dat Twitter niet strenger mag ingrijpen dan de (plaatselijke) wet oplegt.

‘Twitter zal altijd gratis blijven voor occasionele gebruikers, maar voor commerciële/overheidsgebruikers komen er misschien kleine kosten’, tweette hij dinsdag. Op de Met Gala in New York maandagnacht, zei hij dat hij het aantal gebruikers drastisch hoopt op te drijven.

Tweets nog wijzigen

Eerder heeft hij laten weten dat iedereen inzage moet krijgen in het algoritme van het sociale netwerk en dat hij wil afrekenen met geautomatiseerde spamaccounts of ‘bots’. Twitter heeft in een aantal landen al een betalende dienst gelanceerd, Twitter Blue, die intensieve gebruikers een aantal extra functies aanbiedt. Musk is van plan die dienst verder uit te bouwen. Zo zouden betalende gebruikers de mogelijkheid krijgen om hun tweets, na publicatie, nog gedurende beperkte tijd te wijzigen.

Volgens The Wall Street Journal heeft Musk intussen aan financiers laten weten dat hij van Twitter maar voor een beperkte tijd een privébedrijf wil maken. Over drie jaar zou hij het bedrijf al opnieuw naar de beurs willen brengen. Vermoedelijk voor meer geld dan de 54,2 dollar per aandeel die hij nu zelf betaalt. In die tijd zou hij de winstgevendheid van het bedrijf dan beduidend moeten verhogen.

Musk zou al een vervanger hebben klaarstaan voor de huidige ceo. Foto: reuters

Hate speech

Een open brief van een aantal organisaties die opkomen voor, onder meer, lgbti-rechten, roept intussen grote adverteerders op om Twitter te boycotten als het de beperkingen op hate speech zou terugschroeven – ook iets wat Musk heeft aangekondigd.

Ondertussen heeft ceo Parag Agrawal nog steeds het stuur in handen bij Twitter. Maar Musk zou al een vervanger hebben. Onder Agrawal test het bedrijf deze week een nieuwe functie waarbij je een tweet kunt versturen die alleen maar zichtbaar is voor een beperkte groep van maximaal 150 mensen. Dat is vergelijkbaar met een functie die onder meer Facebook al jaren biedt. Of die nieuwe functie er ook effectief zal komen eens Musk het voor het zeggen heeft, is onduidelijk.