‘Iran zal VUB-gastdocent Djalali op 21 mei executeren’

De Zweeds-Iraanse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali zal op 21 mei worden geëxecuteerd in Iran. Dat meldt Reuters op gezag van het Iraanse persagentschap ISNA.

De Zweeds-Iraanse spoedarts werd zes jaar geleden tijdens een werkbezoek in Iran opgepakt en wordt beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd veroordeeld tot de dood, na een volgens mensenrechtenexperten oneerlijk proces. Zo werd hij tot bekentenissen gedwongen door foltering, zegt Amnesty International, en spendeerde hij de eerste drie maanden van zijn detentie in de isoleercel. Zijn advocaat mocht hem pas zeven maanden na zijn arrestatie bezoeken. Djalali zou ook in een slechte gezondheid verkeren.

Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op het bericht van ISNA.

De aankondiging volgde kort voor het einde van het proces van Hamid Noury, die in 2019 door de Zweedse autoriteiten werd opgepakt. De uitspraak is nog niet bekend. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert Noury een levenslange gevangenisstraf voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Hij zou een belangrijke rol gespeeld hebben in de executie van politiek gevangenen.

Iran noemt de beschuldigingen verzonnen en ongegrond.

De voorbije jaren heeft Iran meerdere personen met een dubbele nationaliteit gearresteerd, vooral op verdenking van spionage. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat Iran ze gebruikt om landen diplomatiek onder druk te zetten.