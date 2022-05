Na de gelekte conceptnota van het Amerikaanse Hooggerechtshof spreekt onder andere Kamala Harris zich uit voor het ‘Roe v. Wade’-arrest, waarin het recht op abortus vastgelegd staat.

Uit de gelekte conceptnota die maandag in Politico verscheen, werd duidelijk dat de meerderheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof bereid was om het ‘Roe v. Wade’-arrest ongedaan te maken. Roe v. Wade beschermt sinds 1973 het recht op abortus op federaal niveau. Als het Hooggerechtshof erin slaagt zich van het arrest te ontdoen, mogen alle staten zelf kiezen of ze abortus toelaten of niet. En dat zien de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris niet zitten. ‘Als het hof Roe v. Wade omverwerpt, is dat een directe aanval op de vrijheid’, liet Harris weten. De Democratische senator Elizabeth Warren nam dinsdag zelfs deel aan een protest voor het Hooggerechtshof in Washington. ‘Ik ben boos, overstuur en vastbesloten’, zegt Warren aan The Guardian.

De wet als wapen

Tijdens het jaarlijkse gala georganiseerd door Emily’s List, sprak Harris zich in haar speech uit over de lek van het Hooggerechtshof. Emily’s List is een organisatie die zich onder andere inzet om democraten die abortus steunen, verkozen te krijgen. Harris noemde het een aanval op vrouwen en de vrijheid en haalde ook uit naar Republikeinen die Roe v. Wade ongedaan willen maken.

‘Sommige Republikeinse leiders proberen het gebruik van de wet tegen vrouwen te gebruiken als wapen. Hoe durven ze. Hoe durven ze een vrouw te vertellen wat ze wel en niet mag doen met haar eigen lichaam. Hoe durven ze te proberen haar te verhinderen haar eigen toekomst te bepalen. Hoe durven ze vrouwen hun rechten en hun vrijheden te ontzeggen’, zei Harris in haar speech.

Als de wet inderdaad ongedaan gemaakt wordt, geeft het de Republikeinen en religieuze conservatieven een overwinning die ze al decennialang nastreven. De Republikeinse senator Lindsey Graham verwelkomde het nieuws van het Hooggerechtshof dan ook met open armen.

‘Als het Hooggerechtshof Roe v. Wade terugdraait, wat volgens mij een van de grootste machtsgrepen was in de geschiedenis van het Hof, betekent dit dat elke staat zal mogen beslissen of abortus legaal is en op welke voorwaarden’, zegt Graham. ‘Dat is in mijn ogen de meest grondwettelijk verantwoorde manier om met deze kwestie om te gaan.’

Belang voor Midterms

Door haar speech gaf Harris ook een eerste blik op hoe het Witte Huis de Midterms in november voor de Democraten zal proberen te winnen. Momenteel hebben die nog een kleine meerderheid in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Na de verkiezingen in november zouden de Republikeinen een van beide in handen kunnen krijgen. De Democraten proberen daarom gebruik te maken van de abortuskwestie om mensen aan te moedigen om te gaan stemmen.

Ook president Biden dringt er bij de kiezers op aan om voor kandidaten te stemmen die abortusrechten steunen. ‘Op federaal niveau hebben we meer pro-choice-Senatoren nodig en een pro-choice-meerderheid in het Huis van Afgevaardigden om een wetgeving aan te nemen die Roe vastlegt’, zegt Biden.

Volgens Biden zou de beslissing om Roe v. Wade ongedaan te maken, er ook voor kunnen zorgen dat andere rechten in vraag gesteld worden, zoals het homohuwelijk dat in 2015 nog erkend werd door het Hof. ‘Als het de wet wordt, gaat het veel verder dan of er wel of niet het recht is om te kiezen’, aldus Biden.