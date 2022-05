Ivo van Hove gaat Ruhrtriënnale leiden

De Vlaamse toneel- en operaregisseur wordt de nieuwe intendant bij de Ruhrtriënnale voor de periode 2024-2026.

Van Hove volgt de huidige artistiek leider, Barbara Frey, op. Van Hove zal de opdracht combineren met zijn regie- en directietaken bij ITA, het theatergezelschap dat hij leidt in Amsterdam.

Het festival voor theater, muziektheater, dans en concerten, bestaat twintig jaar. Voormalige industriële locaties in de regio Noordrijn-Westfalen zijn de belangrijkste speelplekken. Operadirecteur Gerard Mortier zette de Ruhrtriënnale op de kaart, latere intendanten waren vooral regisseurs.

Back to the roots

Onder de leiding van Johan Simons was Ivo Van Hove al te gast op het festival, met een theatercyclus rond de romans van Louis Couperus. Ook als intendant wil hij elk van de drie jaren een wereldpremière presenteren. ‘Voor mij is het back to my roots, naar het begin van de jaren 80’, aldus Van Hove in een mededeling. ‘Toen ik samen met Jan Versweyveld theater maakte op ongewone plekken als havenloodsen, een oude wasserij, een kelder en zelfs in woonkamers.’