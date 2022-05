Vier Europese bizons noodgedwongen ingeslapen in Bellewaerde Park

Een zeer dodelijke en besmettelijke bacterie onder de Europese bizons van Bellewaerde kostte het leven aan vier dieren. Ze werden tijdig ingeslapen om dierenleed te vermijden.

‘Tijdens een aantal medische testen werd vastgesteld dat de dieren besmet waren met een zeer besmettelijke en dodelijke bacterie. Er is voor deze bacterie helaas nog geen geneesmiddel beschikbaar. Het zou ernstig dierenleed en finaal het overlijden van de dieren tot gevolg hebben’, schrijft Bellewaerde Park op hun Facebookpagina. Inslapen was daarom de meest humane oplossing voor de dieren, redeneerde het park.

‘Het gaat niet om een exotisch virus’, legt Bellewaerde-woordvoerder Filip Van Dorpe uit. ‘Het is een typische bacterie onder runderen. We kwamen ze op het spoor tijdens een routinecontrole.’ Hoe de dieren de bacterie opliepen, wordt nog onderzocht.

Ziek waren de dieren nog niet. Verzorgers merkten nog niets bijzonders aan de bizons. De overige acht Europese bizons lopen geen gevaar, meldt Bellewaerde. Ook andere diersoorten in het park zouden van de bacterie gespaard blijven. Het park belooft de situatie verder te monitoren.

Kweekprogramma

Europese bizons, ook wel wisent genoemd, gelden als de zwaarste en grootste zoogdieren van Europa. Een mannetje kan tot 900 kilogram wegen en is zo’n 2 meter hoog. Toch kan de kolos vaart maken. Eens op dreef, kan hij snelheden tot 60 kilometer per uur lopen.

Wisenten zijn kuddedieren. En hoewel de vrouwen iets kleiner zijn, dragen zij de broek in de kudde. Ze laten de mannen graag vechten om hen te imponeren.

Helaas krompen de kuddes de laatste eeuw sterk in. Na de Eerste Wereldoorlog was de Europese bizon op een haar na uitgestorven. Tot in de jaren 60 leefden er bijna geen in het wild. Intussen is de populatie weer aangedikt naar 6.240 dieren in het wild. Onder meer dankzij kweekprogramma’s, waaraan ook Bellewaerde meewerkt. ‘Het is dan het doel om de dieren finaal in het wild los te laten’, legt Van Dorpe uit.

‘Het verlies van onze vier dieren is bijzonder jammer. De verzorgers zijn erg aangedaan, maar op het kweekprogramma heeft het slechts een geringe impact’, zegt Van Dorpe.

Afgelopen zomer verwelkomde het park nog drie babybizons in het park. Van de acht wisenten die er nu nog leven, zijn er twee drachtig.