Alliantie van het centrum? Scenario’s werden duchtig besproken op de partijhoofdkwartieren

‘Heeft een puur liberale partij nog wel zin? Gaan we als traditionele partijen niet beter op in een groter geheel dat de belangen van de mensen vooropstelt? Als we allemaal op ons eentje voortdoen, blijven Open VLD, CD&V en Vooruit drie kleine partijen tussen de tien en de vijftien procent.’ Na die uitspraken in het weekblad Knack krijgt Open VLD-kopstuk Bart Tommelein binnen zijn partij de wind van voren.

Volgens ondervoorzitter Stephanie D’Hose gaat het heel duidelijk om een ‘eenzijdig standpunt’ en staan de interne whatsapp-groepen vol met liberale verontwaardiging. Voorzitter Egbert Lachaert benadrukt dat er ‘altijd nood zal zijn aan uitgesproken liberaal engagement’. En premier Alexander De Croo (Open VLD) wuifde het idee vanmorgen op Radio 1 snel weg.

De timing van Tommelein, die twee jaar geleden nog in het zand beet als kandidaat-voorzitter, kwam dan ook bijzonder ongelegen. Voorzitter Lachaert lanceerde nog maar net zijn vernieuwingsoperatie ‘Liberaal vuur’. Maar dat neemt niet weg dat er bij de liberalen wel degelijk al stevig gesproken werd over een politieke herverkaveling.

‘Iedere partij moet zich beraden’

‘Allemaal partijen die rond 10 procent kiezers blijven schommelen, dat is op de lange termijn niet houdbaar.’ Hier is niet Tommelein aan het woord, maar wel voorzitter Lachaert zelf, twee jaar geleden in De Standaard. Over de herverkaveling van het politieke landschap zei hij toen dat er ofwel spontane samenwerkingen zouden komen, ofwel zouden een aantal partijen zodanig wegzakken dat ze niet anders kunnen dan samen te werken. ‘Alleen vrees ik dat iedereen nu nog volop bezig is met overleven en weer aanknopen met groei’, klonk het toen.

Dat laatste is, zoals hij zelf ook had voorspeld, vandaag ook zijn belangrijkste bezigheid. Maar het herverkavelingsidee bleef altijd sluimeren. Onder meer op de fractiedagen van de Open VLD-parlementsleden in september kwam het opnieuw volop aan bod. Na een nieuwe slechte peiling pleitte onder meer de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) daar voor een nieuwe, progressieve koers en een open beweging. En ook meer recent op het partijbureau werd al gesproken over mogelijke allianties in het centrum, zoals met CD&V.

Ondervoorzitter D’Hose steekt dat ook niet weg. ‘Elke partij moet zich vandaag beraden. We worden uitgedaagd door de extremen, de plaats in het centrum wordt kleiner en kleiner. Maar wij blijven ervan overtuigd dat er vandaag meer dan ooit nood is aan een liberale partij. We hebben nog een unieke boodschap in tegenstelling tot een mogelijk amalgaam van partijen.’

Volgens Tommelein leeft de gedachte weliswaar weer sterker ‘sinds de verkiezingen in Frankrijk’. ‘Ik blijf erbij dat we moeten nadenken over een bredere beweging’, zegt hij aan De Standaard. ‘We moeten daarom niet samensmelten, dat kan ook in allianties zoals N-VA en CD&V vroeger.’

Zoemt al langer rond

Ook bij die laatste partij zoemt de herverkavelingsgedachte al een tijdje rond. Huidig CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem sprak twee jaar geleden al over een nieuwe beweging. ‘Maar hoe die er straks zal uitzien en met wie dat zal zijn, zal afhangen van de details’. Van Peteghem hoopte toen nog dat ‘ons centrum-DNA de basis kan zijn van zo’n nieuwe beweging’.

En opvallend: ook Lachaert zei twee jaar geleden eigenlijk hetzelfde als Tommelein vandaag:

Voor alle duidelijkheid: het idee van een grote verkaveling zoemt al veel langer rond in de Wetstraat. Onder meer onder druk van de slechte peilingen komt het nu weer in alle hevigheid naar boven.

Conner Rousseau: ‘Ik geloof niet in een plotse, kunstmatige herverkaveling. Dat moet organisch groeien. Wij geloven in ons project en gaan uit van eigen sterkte. Ik heb altijd gezegd dat we op termijn naar een groter centrumlinks en centrumrechts blok gaan en ik probeer de geesten daarvoor ook intern in mijn partij te laten rijpen. Een plotse herverkaveling kan ook leiden tot het afzwakken van het eigen profiel. Dat kan als een zwaktebod overkomen en dat zou koren op de molen zijn van Vlaams Belang en PVDA.’

Een louter samengaan lijkt me een te nette voorstelling van wat een zeer rommelig proces gaat worden. Zie VU. CD&V en Open VLD zullen eerder verdampen in alle richtingen en deeltje wie weet iets nieuws beginnen. ‘De geëngaeerden’ of zo. Ik wens ze er succes mee.

Onder druk van de steden?

Maar misschien geven de steden wel de druk…

