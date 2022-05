Amerikaanse komiek Dave Chappelle aangevallen tijdens optreden

Stand-upcomedian Dave Chappelle is dinsdagavond tijdens een optreden in Los Angeles aangevallen door een man uit het publiek.

Chappelle werd op het podium getackeld tijdens het Netflix Is A Joke-festival in de Hollywood Bowl. Op de beelden is te zien hoe een iemand hard tegen de comedian aanrent en vervolgens zelf op de grond valt. Veiligheidspersoneel sleept hem vervolgens van het podium af, Chappelle zelf leek ongedeerd.

Volgens Buzzfeed-journalist Brianna Sacks, die aanwezig was, hebben ‘minstens tien mensen’ de aanvaller geslagen en geschopt. Op verschillende video’s is te zien dat de aanvaller wordt afgevoerd door een ambulance. Hij zou zijn arm hebben gebroken. Waarom de man Chappelle aanviel is nog onduidelijk.

Het incident gebeurde aan het einde van de show. Acteur Jamie Foxx zou Chappelle te hulp zijn geschoten. Nadien keerde Chappelle terug naar het podium.

Chappelle raakte in het najaar van 2021 in opspraak nadat critici sommige grappen in zijn show The closer transfoob en anti-lgbtqi vonden. Medewerkers van Netflix gingen uit protest tegen de show in staking, maar het bedrijf bleef de cabaretier steunen.

Het incident doet denken aan Will Smith die tijdens de Oscaruitreiking comedian Chris Rock een klap gaf na een grap over de ziekte van zijn vrouw Jada Pinkett Smith.