Centrale banken staan voor grootste uitdaging ooit

Behoudens grote verrassing verhoogt de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, vandaag voor het eerst sinds 2000 haar basisrente ineens met een half procentpunt. Die beslissing markeert het definitieve einde van een periode van superlage, zelfs negatieve rente ook in de rest van de wereld. Waarschijnlijk wordt dit het begin van een snelle serie renteverhogingen die de hollende inflatie moet intomen en oververhitting van de Amerikaanse economie moet indijken.

Vanop afstand beschouwd is die beweging niet meer dan het herstel van een normale toestand na een periode die in de monetaire geschiedenis nooit eerder is voorgekomen. De Fed en de andere centrale banken ...