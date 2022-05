EU bant drie Russische staatszenders

‘We zullen de import van Russische olie op een geleidelijke manier uitdoven, zodat wij en onze partners voor alternatieve bevoorradingsroutes kunnen zorgen en de impact op de wereldmarkt zo miniem mogelijk blijft.’ Dat kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vanmorgen aan in het Europees Parlement.

Binnen zes maanden moet de EU onafhankelijk zijn van de import van ruwe olie, tegen het einde van het jaar komen er geen geraffineerde olieproducten uit Rusland meer binnen in de EU. ‘Het zal niet makkelijk zijn. Sommige lidstaten zijn sterk afhankelijk van Russische olie’, zei Von der Leyen, die daarmee verwees naar Hongarije en Slovakije die extra tijd zouden krijgen. Hoe lang die termijn zal zijn, maakte ze niet bekend.

De boycot van Russische olie is het ‘koninginnenstuk’ van het zesde sanctiepakket tegen Rusland dat de Commissie voorlegt aan de lidstaten. Andere sancties treffen Sberbank, ‘Ruslands grootste bank’, die afgesloten wordt van het internationaal betalingssysteem Swift. Gazprombank, cruciaal voor de betaling van Russisch gas, blijft buiten schot.

Er komt ook een verbod op ‘drie grote omroepen die in handen zijn van de Russische overheid. Ze zullen niet langer mogen uitzenden in de EU, in welke vorm ook. Die tv-kanalen verspreiden de leugens en propaganda van Poetin op een agressieve manier’, aldus de voorzitter van de Commissie. ‘We mogen hen geen podium meer geven.’

De EU bevriest ook de tegoeden van hoge officieren van het Russische leger die ‘oorlogsmisdaden begingen in Boetsja en die verantwoordelijk zijn voor het onmenselijke beleg van Marioepol’. Dat stuurt het signaal dat alle uitvoerders van de oorlog van het Kremlin verantwoordelijk zullen worden gehouden.’

Overleg

De ambassadeurs van de 27 lidstaten buigen zich vandaag al een eerste keer over het pakket, dat unaniem moet worden goedgekeurd. Morgen staat al een nieuwe vergadering gepland. Het wordt vooral uitkijken naar de houding van Hongarije, dat zwaar afhankelijk is van Russische olie. De regering van premier Viktor Orban is niet bereid om alle bruggen met Moskou op te blazen en heeft ermee gedreigd zijn veto te stellen.

Von der Leyen verklaarde dat Poetin – die ze niet langer als president omschrijft – ‘Oekraïne van de kaart wilde vegen. Hij zal niet slagen. Integendeel, het is zijn eigen land dat wegzinkt.’ De EU wil dat Oekraïne de oorlog wint, aldus de voorzitter van de Commissie, die bovenop directe noodhulp ook hulp beloofde bij de heropbouw van Oekraïne. Volgens het IMF heeft Oekraïne vanaf mei 5 miljard euro nodig om te kunnen blijven functioneren.