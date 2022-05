Gouverneur Oklahoma ondertekent strenge antiabortuswet, duizenden protesteren voor recht op abortus

De gouverneur van de Republikeinse staat Oklahoma heeft dinsdag een wet ondertekend die verbiedt om abortus te plegen na zes weken. Het gaat om een van de strengste abortuswetgevingen in de Verenigde Staten.

‘Ik vertegenwoordig alle vier miljoen inwoners van Oklahoma die op een overweldigende manier de foetus willen beschermen’, schreef gouverneur Kevin Stitt op Twitter. ‘Ik wil dat Oklahoma de meest “pro-life”-staat van het land wordt’, voegde hij er nog aan toe.

De wettekst staat wel uitzonderingen toe om medische redenen, maar niet als er sprake is van incest of verkrachting.

De ondertekening komt er op een moment dat abortus opnieuw de Amerikaanse samenleving beroert. Begin deze week publiceerde Politico een ontwerpadvies waarmee het Supreme Court het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973, dat het abortusrecht grondwettelijk garandeerde, ongedaan wil maken.

Opperrechter John Roberts erkende de authenticiteit van het document, maar voegde eraan toe dat het niet om een definitief standpunt gaat.

Protest

In New York trokken duizenden mensen dinsdagavond de straat voor het recht op abortus. Verschillende demonstranten droegen pancarten met slogans als ‘mijn lichaam, mijn keuze’, ‘abortus is een mensenrecht’ of nog ‘ik zou minder rechten hebben dan mijn moeder’. Ook in andere steden waren er betogingen.