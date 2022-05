Dirk Devroey is tweede kandidaat-rector VUB

Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey doet een gooi naar het rectorschap aan de Vrije Universiteit Brussel. Vorige week stelde de huidige rector ad interim, Jan Danckaert, zich al kandidaat om Caroline Pauwels op te volgen.

‘De VUB is de plek waar ik mijn ­talenten heb kunnen ontplooien, dus wil ik een plek bieden waar ook nieuw talent tot ontwikkeling kan komen’, motiveert Devroey zijn kandidaatstelling. ‘Ik heb hier ­gestudeerd, ik ben hier gepromoveerd en heb hier ook bestuursfuncties opgenomen. Dan komt het moment dat je iets wil terug doen.’ Devroey zal het daarbij ­moeten opnemen tegen professor Ingenieurswetenschappen en ­huidig rector ad interim Jan Danckaert.

• Jan Danckaert kandidaat-rector VUB

Stedelijk diverse identiteit

Beide kandidaten zijn geen onbekenden aan de Brusselse universiteit. Devroey was als decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie en als vakgroepvoorzitter al ­actief betrokken bij het bestuur van de VUB. Danckaert werkte als vicerector onderwijs zes jaar nauw samen met VUB-rector Caroline Pauwels. Hij speelde ook een actieve rol in de maatschappelijke positionering van de universiteit als ­Urban engaged university. Het is een van de centrale beleidslijnen van Pauwels’ erfenis, die Dan­ckaert wil doortrekken. ‘De VUB heeft zich de voorbije jaren ontzettend sterk geprofileerd door haar band met de stedelijke diversiteit van Brussel. Laat ons vooral verdergaan op dat elan.’

Bij professor Devroey klinkt eenzelfde geluid: ‘Pauwels heeft een enorme invloed gehad op het maatschappelijke beeld van onze universiteit. In het verlengde daarvan mogen we onze identiteit nog meer afstemmen op de actualiteit en sterker naar voren schuiven, ­zodat de mensen weten waar de VUB voor staat in het maatschappelijke debat.’

Inspraak

Over de concrete definiëring van die identiteit, blijft Devroey diplomatisch. ‘Dat kan ik niet alleen ­bepalen. Daar moet de hele universitaire gemeenschap bij betrokken worden. ‘Iedereen, van academisch tot technisch personeel, heeft recht op inspraak en moet dat recht kunnen uitoefenen bij de ­besluitvorming. Eigenlijk zou dat in ons bestuursbeleid gebeiteld moeten staan.’

Danckaert legt een gelijkaardig accent. ‘De interne procedures moeten eenvoudiger en daadkrachtiger. Zeker wat betreft de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Al zie ik het ook breder. ­Inspraak en transparantie zijn ­belangrijke voorwaarden om het welzijn van onze studenten te ­garanderen. Zeker nu de psycho­logische naweeën van de pandemie zullen zich nog laten voelen.’

Welzijn

Devroey wil de mentale gezondheid van zijn medewerkers en ­studenten vrijwaren door de aanstelling van een academische ­opdrachthouder die specifiek rond welzijn zal werken. ‘Iedereen heeft het over welzijn, maar dat mag niet louter een agendapunt blijven.’ Met speerpunten als verbondenheid, innovatie en maatschappe­lijke relevantie lijken beide kan­didaat-rectoren dezelfde univer­siteit voor ogen te hebben. ‘Wie het ook moge worden: de universiteit zal in goede handen zijn’, zegt ­Devroey.

Na de officiële publicatie van de kandidatenlijst, starten de kandidaten aan hun campagne en debatten. De verkiezingsuitslag volgt op 3 juni.