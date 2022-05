Ajax moet na grensoverschrijdend gedrag Overmars werken aan cultuurverandering

Het onderzoek dat het bureau Bezemer & Schubad binnen Ajax heeft uitgevoerd, heeft het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars bevestigd. Dat laat Ajax weten in een persbericht. ‘Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden’, klinkt het.

Begin februari moest de directeur voetbalzaken van Ajax, Marc Overmars (48) vertrekken bij Ajax omdat hij grensoverschrijdende berichten had gestuurd naar vrouwelijke medewerkers van de club. Hij zou ook dickpics gestuurd hebben.

‘Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag’, meldt Ajax in een persbericht. ‘Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag’, klinkt het.

‘Het onderzoek bevestigt ook de ernstige aard van het eerder gecommuniceerde grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Meerdere vrouwen hebben dit gemeld. Volledigheidshalve, het rapport maakt tevens melding van twee gevallen uit het verleden van andere betrokkenen, waartegen destijds maatregelen zijn genomen.’

Ajax gaat nu een ‘breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige’ begeleidingscommissie opzetten om de cultuurverandering te bewerkstelligen en een veiliger werk- en sportklimmaat te creëren. De commissie zal bestaan uit externe deskundigen en clubmedewerkers. Integriteitsspecialiste Mirjam Decoz is aangewezen als voorzitter. Daarnaast krijgen leidinggevenden, trainers en begeleiders een cursus rondom ongewenst gedrag.