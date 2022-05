Ook Jong Groen-duo wil Meyrem Almaci opvolgen als covoorzitters

Jenna Boeve en Jad Zeitouni hebben zich kandidaat gesteld om samen voorzitter te worden van Groen. Zij nemen het op tegen het duo Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji.

De 31-jarige Boeve, met roots in de Westhoek, woont in Gent, is sinds eind 2019 administratief medewerker op het kabinet van Brussels minister Elke Van den Brandt en getuigde begin dit jaar in het VRT-programma Taboe over haar net afgeronde transitie van man naar vrouw.

De 28-jarige Zeitouni werkt op het kabinet van vicepremier Petra De Sutter, is rechtenstudent en een actieve aanhanger van het intersectioneel feminisme, een vorm van kruispuntdenken met als uitgangspunt dat maatschappelijke ongelijkheid en discriminatie zich voordoen langs verschillende assen, zoals gender, leeftijd of klasse, die elkaar snijden.

Hieronder het nieuw kandidaatsduo voor het covoorzitterschap van @groen



We komen op voor een radicaal sociaal en ecologisch Groen. Een Groen dat verjongt, verscherpt en verheldert.



Jenna. Jad. Anders.



~ Wie doet mee? @boeve_jenna #groen #voorzittersverkiezingen pic.twitter.com/iukstyB8Zv — Jad Amine Zeitouni (@zeitouni_jad) May 3, 2022

