Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampen zes op tien volwassenen in België met obesitas.

Het nieuwe European Regional Obesity Report van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toont aan dat 60 procent van de volwassen bevolking in België obesitas heeft. Ook het gemiddelde in Europa schommelt rond die 60 procent. Jaarlijks veroorzaakt zwaarlijvigheid ongeveer 1,2 miljoen doden, wat het een van de belangrijkste doodsoorzaken in Europa maakt. ‘Alarmerende resultaten’, reageert Hans Kluge, directeur van WHO Europa.

In het rapport is er een duidelijk verschil te zien tussen het gemiddelde aantal mannen en vrouwen die kampen met obesitas. Zo zijn in Europa gemiddeld meer mannen (63 procent) zwaarlijvig dan vrouwen (54 procent).

Ook bij kinderen liggen de cijfers hoog. In Europa heeft bijna één op de drie kinderen obesitas. In België ligt het gemiddelde iets lager, met één op vier kinderen die er last van heeft.

200.000 kankergevallen per jaar

Mensen met overgewicht hebben meer kans op hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. ‘Elk jaar komen er in Europa ongeveer 200.000 nieuwe kankergevallen bij door obesitas’, zegt Kremlin Wickramasinghe, van het WHO-bureau voor niet-overdraagbare aandoeningen. Overgewicht is niet alleen een risicofactor om kanker te krijgen, maar het kan ook maken dat de behandelingen minder effectief zijn. ‘Als we kanker willen verslaan, moeten we obesitas aanpakken’, zegt ook Kluge.

Tijdens corona zouden de obesitascijfers bij kinderen en jongeren gestegen zijn door het gebrek aan lichaamsbeweging en veranderingen in hun eetpatroon.

Tot nu toe is geen enkel land in Europa erin geslaagd de WHO-doelstelling te halen om tegen 2025 de aandoening een halt toe te roepen. In Noord- en Zuid-Amerika liggen de obesitascijfers zelfs nog hoger dan in Europa. De WHO roept daarom de autoriteiten op om hierop in te zetten.