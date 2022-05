Het opiniestuk van Amber Heard in The Washington Post, dat de aanleiding vormde van het proces Depp vs Heard, heeft haar ex-man de zesde Pirates of the Caribbean-film gekost. Dat zegt zijn manager, Jack Whigham. Hij verklaarde dinsdag in de rechtbank dat Depp daardoor 22,5 miljoen dollar misliep.

Voor Amber Heard haar opiniestuk publiceerde in 2018 in The Washington Post, had Johnny Depp een mondelinge afspraak met Disney voor de hoofdrol in de nieuwste Pirates-film. Dat verklaarde Depps manager Jack Whigham dinsdag voor de rechtbank. De manager hoorde dat de studio in 2019 besloten had om Depp uit de nieuwste films van de franchise te schrappen. De acteur zou daardoor ruim 22 miljoen dollar zou hebben misgelopen.

Na publicatie van Heards stuk,werd het volgens Whigham onmogelijk om een nieuwe klus voor Depp te boeken. Elaine Bredehoft wierp tegen dat de acteur nooit een contract van 22,5 miljoen op papier heeft gekregen. Ze verwees naar eerdere getuigenissen die aangaven dat het onwaarschijnlijk was dat Depp door Disney zou worden gecast voor een nieuwe Pirates-film.

‘Depps vermogen om werk te krijgen beschadigd’

Ook Richard Marks, een entertainmentadvocaat, werd afgelopen maandag opgeroepen in de rechtbank. Hij vertelde hoe de reputatie van een acteur invloed kan hebben op zijn jobkansen. ‘Mijn mening is dat het opiniestuk meneer Depp heeft beschadigd’, vertelde Marks. ‘Zijn reputatie en zijn vermogen om werk te krijgen in de Hollywood-industrie is geschaad. Het opiniestuk is verwoestend.’

Marks zette daarna de frontale aanval in op Heard, want het gaat volgens hem veel verder dan enkel reputatieschade. Volgens hem dacht ze munt te kunnen slaan uit haar misbruik-claims tegen Depp. ‘Ik neem aan dat Amber Heard dacht dat haar carrière beter zou worden door zoiets naar buiten te brengen.’

Jennifer Greys memoires

Niet toevallig publiceert Depps ex-vrouw Jennifer Grey binnenkort haar memoires, waarin ze de Hollywoodacteur met de grond gelijk maakt. Grey, vooral bekend als de ster van Dirty dancing, vertelt in haar boek dat haar ex ‘ziekelijk jaloers en paranoïde’ was.

‘Hij miste zijn vliegtuig al eens door zich te overslapen’, valt er te lezen. ‘Soms kwam hij thuis en was hij ziekelijk jaloers en paranoïde over wat ik gedaan had terwijl hij weg was. Ik schreef zijn kort lontje en zijn ongelukkigheid toe aan het miserabele en machteloze gevoel dat hij had omdat hij probeerde om weg te raken uit de serie 21 Jump Street.’