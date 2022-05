België zakt fors op ranglijst persvrijheid

België is elf plaatsen gedaald in de wereldwijde ranglijst van de persvrijheid, die jaarlijks gepubliceerd wordt door Reporters Zonder Grenzen (RSF). Daardoor komt ons land nu op de 23ste plaats te staan.

Op de wereldwijde ranking van de persvrijheid is België dit jaar elf plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. De ranglijst wordt jaarlijks gepubliceerd door Reporters Zonder Grenzen (RSF), een organisatie die zich inzet voor de persvrijheid. RSF geeft 180 landen een score die weergeeft hoe het gesteld is met de persvrijheid in dat land. Terwijl in 2019 België nog op de negende plaats stond met een score van 12,07, kreeg ons land dit jaar maar een score van 21,14.

Bedreigingen en geweld

Volgens RSF ontvangen journalisten in België regelmatig online bedreigingen, zoals racistische en seksistische opmerkingen. De Belgische pers geniet nochtans een relatief hoog niveau van vertrouwen, vooral in Vlaanderen. ‘De coronacrisis heeft het probleem van desinformatie aan het licht gebracht, alsook talrijke kritische opmerkingen aan het adres van de Vlaamse media, die ervan beschuldigd werden de crisis vanuit een regeringsvriendelijke invalshoek te verslaan’, zegt RSF.

Reporters Zonder Grenzen merkt ook op dat journalisten die zich bezighouden met de protesten tegen de coronamaatregelen zich steeds onzekerder voelen door de bedreigingen. ‘Een dergelijk klimaat heeft ertoe geleid dat een aantal journalisten het verslaan van evenementen die als te riskant worden beschouwd, heeft opgegeven, of zelfs de activiteiten heeft gestaakt’, aldus RSF.

De rode lijst

Noorwegen staat met een score van 7,35 bovenaan de ranglijst. Terwijl de tweede en derde plaats voor Denemarken en Zweden zijn, mag Noord-Korea de lijst afsluiten met 86,08 punten. Er zijn dit jaar ook twaalf landen aan de rode lijst toegevoegd, waaronder Wit-Rusland en Rusland. Op die lijst komen alleen de landen met de minste persvrijheid. Zij krijgen het label ‘zeer ernstige toestand’.