Kan CD&V zichzelf heruitvinden zonder nieuwe voorzitter?

CD&V zit al een tijdje in zwaar weer. De kiezer weet niet meer waar de christendemocraten voor staan, de partij komt niet meer uit de verf. Is de kentering ingezet, of is er meer nodig dan een nieuw likje verf?





CD&V heeft sinds vorige week een nieuw logo, een nieuw kleurtje en een nieuwe slagzin. Alleen een nieuwe voorzitter ontbreekt nog. Zou pakweg Sammy Mahdi de partij nog kunnen redden? Of houdt het geheime wapen zich schuil in een andere hoek?

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.