Muhka haalt werk van Fabre (even) weg

Het Muhka haalt de ‘Spijkerman’ van Jan Fabre uit de vaste collectie, als reactie op de voorwaardelijke veroordeling van de Antwerpse kunstenaar.

Als de eerste opstap naar een volwaardig museum installeerde het Muhka vijf jaar geleden een intiem labyrint, met daarin een greep uit de eigen collectie. Het is gratis toegankelijk voor bezoekers. Prominent aanwezig is het beeld Me, dreaming van Jan Fabre. Het toont een ‘spijkerman’ aan een tafeltje, in volle concentratie.

Het Muhka haalt het beeld nu weg, na de recente veroordelingen van Fabre voor aanranding en pestgedrag. Fabre wordt niet gecanceld, zegt directeur Bart De Baere. ‘Maar in een museum dat ijvert voor diversiteit kan en moet een uitspraak als deze onderwerp zijn van brede maatschappelijk reflectie.’

• Veroordeling Fabre is ‘een grote erkenning en een mijlpaal’

In het toekomstige, nog te bouwen museum zal Fabre wel uitgebreid aan bod komen, signaleert het Muhka in een begeleidende tekst. Maar contextualisering en reflectie gaan nu voor bij elke benadering van de kunstenaar. Me dreaming wordt vervangen door de video Verandering van de Georgische kunstenaar Koka Ramishvili, die een ‘mannenballet’ toont bij de afzetting van president Edoeard Sjevarnadze. De documentaire beelden vloeien over in een scène uit Fassbinders film Die Sehnsucht der Veronika Voss, die wegkwijnende vitaliteit en dood oproept.

Meteen na Fabres veroordeling dook de vraag op of er werken van hem moesten verdwijnen uit de publieke ruimte. Oppositiepartij Vooruit had ook voorgesteld om drie keversculpturen uit het Vlaams Parlement te bannen, maar daar werd niet op ingegaan. De kunstcommissie van het parlement zal wel een toelichting bij het werk aanbrengen.