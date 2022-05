Canadese politie schiet ijsbeer dood die rondzwierf in Quebec

Eind vorige week werd in het zuiden van Canada een ijsbeer gespot, die honderden kilometers van zijn territorium was afgedwaald. Het dier werd afgelopen zondag neergeschoten om de plaatselijke bevolking te beschermen.

De Canadese politie heeft een ijsbeer doodgeschoten die rondzwierf bij een gemeenschap in Quebec, honderden kilometers ten zuiden van het territorium van de diersoort. Het dier werd eind vorige week neergeschoten en niet gevangen genomen en verplaatst. Dat zou volgens lokale ambtenaren te veel geld hebben gekost en mensenlevens langer in gevaar hebben gebracht.

De beer is vermoedelijk afgedwaald van het zee-ijs ten noorden van het dorp Madeleine-Centre, maar zou (delen van) de Saint Lawrence-rivier hebben moeten overzwemmen om de noordpunt van het schiereiland te bereiken. Nadat de beer gesignaleerd werd bij het dorp, zette de politie drones en een helikopter in om het dier zo snel mogelijk te vinden.

‘Toen ik hoorde waar de ijsbeer gespot werd, dacht ik: “dit is een dode beer”’, vertelde Andrew Derocher, professor biologie aan de Universiteit van Alberta, aan de Britse krant The Guardian. ‘Ik vreesde al dat het dier vroeg of laat problemen zou veroorzaken en worden neergeschoten.’

Het incident haalde over het hele land de krantenkoppen omdat het dier niet gespaard bleef. Toch wijst Derocher erop dat inheemse Inuit- en First Nations-jagers elk jaar meer dan 500 ijsberen vangen. ‘Dat is een duurzame oogst en daar trekken we ons niets van aan. Het klinkt misschien een beetje hard, maar dit is een beer die op een plek is gekomen waar hij niet langer kon blijven. Er waren te veel risico’s.’

Incidenten zullen toenemen

Derocher, die met zijn onderzoeksteam ijsberen heeft gevolgd boven het zee-ijs in de Canadese Hudsonbaai, zei dat zulke aanvaringen uiterst zeldzaam zijn. ‘Deze beren zijn er in de moderne geschiedenis nog nooit geweest.’

De afgelopen jaren is het zee-ijs op de Noordpool steeds grilliger en onvoorspelbaarder geworden. Dat blijkt hoe langer hoe meer een uitdaging te zijn voor de ijsberen, die voor hun voedselvoorziening in de winter en het voorjaar afhankelijk zijn van de uitgestrekte ijsvlakten.

Volgens deskundigen zullen zulke incidenten steeds vaker voorkomen, omdat de ijsbedekking op zee onvoorspelbaarder wordt door de opwarming van de aarde. ‘We zien dat ijsberen steeds meer tijd op het land doorbrengen, ook op plaatsen waar ze nog niet eerder zijn gespot’, weet Geoff York, senior directeur van Polar Bears International. Hoewel hij voorzichtig is om een directe lijn te trekken tussen klimaatverandering en zulke incidenten, zegt hij wel dat ze steeds vaker voorkomen. ‘En we voorspellen dat ze nog vaker zullen voorkomen.’