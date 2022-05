Oudermishandeling is een verborgen taboe

Geweld van kinderen tegen hun ouders blijkt een veel voorkomende, maar onzichtbare problematiek. Er wordt ook amper hulp voor gezocht en tot voor kort bleef oudermishandeling onder de radar van de overheid.

Het aantal slachtoffers van oudermishandeling dat hulp zoekt, is laag. In 2021 kreeg de hulplijn 1712 zo’n 11.300 oproepen, slechts 2 procent daarvan ging over oudermishandeling. Ter vergelijking: 54 procent ging over kindermisbruik en 20 procent over partnergeweld. Onder oudermishandeling verstaat de FOD Veiligheid en Preventie ‘de situatie waarin kinderen fysiek, psychologisch of financieel geweld op hun (stief-)ouders plegen’.

Volgens Wim Van de Voorde, Vlaams coördinator van de hulplijn, is dat lage percentage het topje van de ijsberg. ‘Er rust een taboe op oudermishandeling, waardoor slachtoffers de weg naar onze hulplijn niet vinden. Ouders die door hun kind worden mishandeld, lopen daar niet mee te koop. Ze schamen zich of bedekken het geweld met de mantel der liefde.’

Er zijn niet alleen weinig oproepen over oudermishandeling, er wordt ook bijzonder weinig onderzoek naar gedaan. ‘In België baseren we ons vooral op internationale studies om een beeld te krijgen van de problematiek’, zegt Van de Voorde. ‘Die tonen aan dat oudermishandeling voorkomt bij ongeveer een op de tien gezinnen wereldwijd. België zou daar geen uitzondering op zijn.’

Weg met schuld en boete

Dat mishandelde ouders niet vaak hulp zoeken, is één probleem. Hoe ze verder geholpen kunnen worden, is een ander. ‘Wij zijn een hulplijn, geen meldpunt of onderzoeksrechter’, zegt Van de Voorde. ‘Met 1712 staan we slachtoffers bij en begeleiden we hen naar gepaste hulp. Alleen bij vermoeden van een acute noodsituatie brengen we het gerecht op de hoogte.’

Een tussenkomst van het gerecht zou pas de laatste optie mogen zijn, vindt Hilde Van Mieghem, die het nieuwe seizoen van haar Canvas-reeks Als je eens wist wijdt aan de problematiek. ‘We moeten af van de schuld-en-boetebenadering. Uit de getuigenissen leid ik af dat een familiale aanpak veel beter werkt dan een juridische. Het is absurd om een kind uit een gezin te plukken.’

Van Mieghem spreekt van een vicieuze cirkel. ‘Veel daders van oudermishandeling zijn ooit zelf slachtoffer van kindermishandeling geweest. Zelden zijn ze onbeschreven bladen: ze hebben trauma’s of vertonen copycatgedrag van wat ze als kind meemaakten. In sommige gezinnen zijn liefde en geweld synoniemen voor elkaar, waardoor geweld wordt genormaliseerd. Ik geloof dat we de problematiek bij de wortel moeten aanpakken en meer moeten investeren in jonge kinderen.’

Alarmbellen

Naast de docureeks gaat vandaag ook een overheidscampagne van start die de problematiek onder de aandacht brengt. De vraag is waarom dat nu pas gebeurt. ‘Het lage aantal oproepen gaf geen aanleiding om aan de alarmbel te trekken’, zegt Van de Voorde. ‘We werden ons pas bewust van de problematiek door Van Mieghems docureeks.’