Knieblessure Rits stelt Schreuder voor tactische puzzel

De vrees van Club Brugge werd waarheid. Mats Rits (28) scheurde zondag de voorste kruisband van zijn rechterknie en staat zes maanden aan de kant. Met het tweeluik tegen Union voor de boeg kan coach Alfred Schreuder uit drie scenario’s kiezen.

Optie 1: Vormer

De simpelste en meest logische ingreep is Ruud Vormer, want op die positie speelde Vormer jarenlang en hij heeft een klik met Hans Vanaken (29). Er is natuurlijk een gebrek aan ritme, dat hij zondag – zeker in de zone van de waarheid – niet kon wegsteken. Op snelheid kan Vormer worden gepakt, ook het loopvermogen van Rits heeft de ex-Gouden Schoen niet meer. Het zal er voor hem vooral op aankomen om gedisciplineerd te spelen.

Aan motivatie alleszins geen gebrek. Het is voor de Nederlander een kans om te tonen dat zowel Clement als Schreuder hem te snel aan de kant schoof en dat hij drie moeilijke maanden achter zich kan laten. Nadat hij tegen Gent tweemaal aan de rust werd gewisseld, verloor hij zijn basisplaats – niet aan Rits, wel aan Odoi. Vervolgens pakte Club in de competitie 28 op 30. Er was geen reden om te wisselen en dus speelde Vormer amper 175 van de 900 minuten. Pijnlijk, ook omdat de 18-jarige Cisse Sandra soms sneller inviel dan hijzelf. Het is nu aan de kapitein om Club in de Champions play-offs op koers te zetten naar een nieuwe titel.

Optie 2: Balanta

Eder Balanta (29) ligt niet meteen in de bovenste schuif van Schreuder. Niet dat het karakterieel botst tussen de Nederlander en de Colombiaan, maar Balanta past het minst in de filosofie van de coach, die voor verzorgd voetbal staat en graag de bal heeft. Balanta is wel een ideale breker en daarom kwam hij geregeld als invaller van pas. Maar de kans dat hij in de laatste vier wedstrijden de vaste vervanger van Rits wordt, lijkt eerder klein Want met Balanta en Odoi heb je twee defensieve middenvelders en met Vanaken maar één offensieve, terwijl Club meer dan ooit wedstrijden moet winnen. Toch is de optie te overwegen. Ten eerste omdat er niet veel alternatieven zijn, ten tweede omdat naast Vormer ook Balanta mocht beginnen op te warmen toen Rits uitviel. Het speelde dus in het achterhoofd van Schreuder om hem te brengen. Dat de coach toch voor Vormer koos, was onder meer voor ‘de structuur in het elftal’, want met Balanta moest hij meer gaan schuiven. Toch zou hij Denis Odoi (33), voor de tweede keer in enkele maanden tijd, hoger kunnen laten spelen. Van verdediger naar verdedigende middenvelder naar infiltrerende middenvelder: met de polyvalente Odoi weet je nooit.

Optie 3: De Ketelaere of Lang achteruit

Met achttien goals en negen assists loopt het voor Charles De Ketelaere (21) prima, centraal in de spits. Op een positiewissel zit CDK dus niet te wachten, maar nood breekt soms wet. Van alle offensieve spelers komt hij misschien het meest in aanmerking om Rits’ rol centraal op middenveld over te nemen. De Ketelaere speelde vorig jaar al tweemaal op die positie, weliswaar onder Clement, en heeft het in zich om tussen de linies te spelen en het spel te verdelen.

Maar ook Noa Lang (22) kan een rij achteruit. Als ‘nummer tien’ met twee buffers in zijn rug kan hij zich perfect uitleven, maar zou hij veel moeten bikkelen, wat een tikje riskant is. Een positief neveneffect van een ‘aanvallende’ vervanging van Rits zou overigens kunnen zijn dat er ruimte komt voor een extra spits, Sargis Adamyan (28) bijvoorbeeld. De Armeniër bewees al dat hij de nodige diepgang brengt, iets wat de laatste twee duels ontbrak.