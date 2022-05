Annelies Verbeke wint Ultima Letteren

Annelies Verbeke wint de Ultima Letteren. De Vlaamse Gemeenschap reikt die cultuurprijzen jaarlijks uit aan laureaten in dertien verschillende categorieën. Die winnaars worden volgende week bekendgemaakt, tijdens een ceremonie in De Singel.

‘Annelies Verbeke schrijft zich de eeuwigheid in met haar romans, theaterteksten, recensies en kortverhalen’, klinkt het in het juryrapport. ‘Ze blinkt uit in dat laatste genre en ontpopte zich mede daardoor als pleitbezorger en ambassadeur van het kortverhaal. Maar ook met haar maatschappelijke engagement verrijkt Verbeke onze literatuur.’

Verbeke brak in 2003 bij het grote publiek door met haar debuutroman Slaap!. Het werk werd bekroond met drie literatuurprijzen. Drie jaar later, in 2006, verschijnt haar tweede roman: Reus. Behalve romans schrijft Verbeke dus ook verhalenbundels en theaterteksten. Sinds vorig jaar is ze writer-in-residence aan de KU Leuven, waar ze het keuzevak Creatief schrijven doceert.

Daarnaast vormt ze samen met tien andere vrouwelijke auteurs het schrijverscollectief Fixdit, dat streeft naar meer diversiteit in de canon en bijvoorbeeld vergeten vrouwelijke schrijfsters centraal stelt. Zo verscheen vorig jaar een nieuwe druk van de vergeten parel Een revolverschot van Virginie Loveling, waarvan Verbeke het nawoord en de bewerking verzorgde.

‘Zonder Annelies Verbeke zou het schrijverslandschap er vandaag de dag anders uitzien. Ze creëert haar eigen universum en houdt dit consequent vol bij elk nieuw werk. Ze is een waar literair auteur die de lezer uitdaagt en beloont met haar eigenzinnige schrijfstijl en maatschappelijke visie’, besluit de jury.

Eerder ging auteur, theatermaker en columnist Fikry El Azzouzi Verbeke voor, maar ook Jeroen Olyslaegers en de dichter Patrick Lateur staan op de lijst met eerdere laureaten. Elke winnaar ontvangt een geldprijs van 10.000 euro. Enkel de Ultima voor algemene Culturele Verdienste, de prijs die een integrale carrière bekroont, is 20.000 euro waard. De prijzen worden volgende week uitgereikt tijdens een ceremonie in het Antwerpse cultuurhuis de Singel.