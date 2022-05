Volgend Overlegcomité gepland op 20 mei

Het volgende Overlegcomité over de coronamaatregelen wordt gepland op 20 mei. Dat laat de woordvoerder van de premier weten.

De volgende coronavergadering van de federale regering en de deelstaten zou op vrijdag 20 mei plaatsvinden, verneemt Belga van het kabinet van premier Alexander De Croo.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had het eerder over 6 mei, maar gaf zondag in De zevende dag aan dat hij voor zijn beurt had gesproken en dat nu vrijdag niet in ieders agenda paste.

Mogelijk komt dan de afschaffing van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer op tafel. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) pleit daar alvast voor, liet hij maandagavond weten. Brussels Airlines kondigde eerder aan dat mondmaskers bij hen niet langer verplicht zijn op vluchten.

Het laatste Overlegcomité dateert van 4 maart, waar de overgang naar code geel werd aangekondigd. Minister Vandenbroucke gaf eind vorige maand aan dat de coronabarometer, die nu nog steeds op geel staat, mogelijk in de kast kan. Op dat moment zouden alle resterende coronamaatregelen verdwijnen, en dus ook de mondmaskers in het openbaar vervoer.