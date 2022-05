Kim Kardashian heeft weer toegeslagen op het Met Gala in New York. Ze daagde op in de originele jurk waarin Marilyn Monroe destijds ‘Happy birthday’ zong voor president John F. Kennedy. Dit is het verhaal van de duurst geveilde jurk ooit.

Er zijn alleen wat vage videobeelden van en een foto of twee, maar de gebeurtenis is in ons collectieve geheugen gebeiteld: op 19 mei 1962 zong Marilyn Monroe met haar hese stem ‘Happy birthday, Mr. President ...