Scholen mogen ‘experimenteren’ in strijd tegen lerarentekort

In de hoop het lerarentekort in de Vlaamse scholen weg te werken, geeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) scholen de vrijheid om eigen ideeën in de praktijk te brengen.

Vanaf volgend jaar mogen scholen zelf beginnen te experimenteren in de hoop het lerarentekort, dat al meerdere jaren aansleept, op te lossen. Dat liet Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Onderwijs, vandaag weten. ‘Het debat over het lerarentekort verzandt vaak in een welles-nietesspel: iedereen is heilig overtuigd van zijn eigen voorstel en bestrijdt andere voorstellen’, aldus Weyts. Aan dat ‘welles-nietesspel’ hoopt hij nu dus een einde te maken door iedereen de kans te geven de eigen voorstellen uit te testen in de praktijk.

Master in eerste graad

Die experimenten kunnen heel uiteenlopend zijn. Leerkrachten kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in een bepaalde taak om zo de schoolteams op een andere manier samen te stellen. Een andere optie is het verspreiden van de lesuren over het schooljaar. Zo zouden leerkrachten kunnen werken met een jaaropdracht in plaats van een vast aantal lesuren per week, zoals dat nu gangbaar is. Scholen mogen ook leerkrachten met een masterdiploma aannemen om les te geven aan de eerste graad van het secundair onderwijs, zonder het loonverlies dat daar nu mee gepaard gaat.

‘Wat in de praktijk echt werkt, zullen we inzetten in onze strijd tegen het lerarentekort,’ zegt Weyts. ‘Ik wil die stellingenoorlog overstijgen, door verschillende voorstellen een kans te geven.’ Het is volgens Weyts ook de eerste keer in vijftien jaar dat scholen zoveel vrijheid hebben om te experimenteren.