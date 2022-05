Paus haalt uit naar orthodoxe leider: ‘Patriarch mag geen misdienaar van Poetin zijn’

De relaties tussen de katholieke kerk en de Russisch-orthodoxe kerk zijn door de oorlog in Oekraïne helemaal verzuurd. Paus Franciscus wil persoonlijk bemiddelen voor vrede, maar hij stelt vast dat Patriarch Kirill, de geestelijke leider van de orthodoxen, ‘een misdienaar van Poetin’ dreigt te worden.

Dat zegt de paus in een interview met de Italiaanse krant Corriere Della Sera. De paus hield al op 16 maart naar eigen zeggen een veertig minuten durend zoom-gesprek met patriarch Kirill, waarin de Rus zijn onvoorwaardelijke steun voor de oorlog uitsprak.

‘De eerste twintig minuten las hij aan de hand van een steekkaart alle mogelijke rechtvaardigingen van de oorlog voor’, stelt de paus. ‘Ik heb hem gezegd dat we als geestelijken niet de taal van de politiek spreken, maar die van Jezus. We zijn herders van hetzelfde volk van God. We moeten de weg naar de vrede zoeken, om het wapengekletter te doen zwijgen.’

Kirill heeft zich sinds dag één geschaard achter de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Zo kan Rusland een dam opwerpen tegen ‘zondig gedrag’ uit het westen, specifiek homoseksualiteit.

De paus sprak zich al herhaaldelijk uit tegen de oorlog, maar legde tot dusver nooit de schuld zo nadrukkelijk bij Rusland. Hij bleef in bedekte termen spreken over het geweld. In het interview met Corriere Della Sera vraagt hij zich nu wel af waarom Poetin ‘zoveel brutaliteit’ niet kan doen ophouden. ‘We hebben hetzelfde meegemaakt in Rwanda’, waarschuwt hij.

Een voorgenomen ontmoeting tussen de paus en de patriarch in Jeruzalem is afgeblazen. ‘Dat zou een dubbelzinnig signaal zijn’.

Meteen na de inval liet de paus de Russische ambassade contacteren. Bijna drie weken later liet hij aan Poetin de boodschap bezorgen dat hij zelf naar Moskou wou voor overleg. ‘We hebben nog geen antwoord gekregen, maar blijven aandringen’. Paus Franciscus vreest echter dat Poetin geen ontmoeting wil.